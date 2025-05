FBI eksjuht jäi krüptilise postituse tõttu USA võimude hambusse

Valge Maja leiab, et Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endise juhi James Comey sotsiaalmeediapostitus kutsus üles Donald Trumpi mõrvale ning Comey jõudis seejärel võimude huviorbiiti. Juhtum pälvib nüüd laialdast meediatähelepanu üle USA.

Aastatel 2013-2017 FBI-d juhtinud Comey tegi krüptilise postituse, millel on näha merekarpidest moodustatud number 8647. Seda numbrikombinatsiooni kasutavad ka mõned Trumpi kriitikud.

Number "86" on slängiväljend, mis viitab ka kellegi kõrvaldamisele. Trump ise on USA 47. president ja presidendi liitlased leiavad, et FBI endine juht tegeles vägivalla õhutamisega. Trumpi kirglikud toetajad muretsevad nüüd presidendi turvalisuse pärast ja salateenistus asus uurima Comey tegevust.

Ka Valge Maja teatas, et võimud võtavad olukorda tõsiselt. Comey ise võttis hiljem oma postituse maha ning teatas, et ta pole Trumpi vastase slängiga kursis.

Võimud aga ei jäänud Comey selgitusega rahule ning sisejulgeolekuminister Kristi Noem ütles, et tema agentuur hakkab postitust uurima. FBI praegune juht avaldas Noemile toetust ja pakkus abi.

Ka tähtsad vabariiklased mõistsid Comey ja tema postituse hukka.

"See on otsene ähvardus president Trumpi vastu, kes on juba elanud üle kaks mõrvakatset," teatas Alabama osariigi vabariiklasest senaator Tommy Tubberville.

Comey toetajad samas leiavad, et Trumpi andunud toetajad kujutavad asju ette ning võimud on läinud liiga kaugele.

Trump ise elas mullu üle vähemalt kaks mõrvakatset. Trumpile korraldati juulis atentaat Pennsylvanias toimunud valimisüritusel, kus ekspresident sai paremast kõrvast kergelt haavata. Kaks kuud hiljem tehti veel üks mõrvakatse, mis toimus Floridas.

Trump samas kritiseeris juba oma esimesel ametiajal FBI tegevust ning 2017. aastal jäi Comey oma kohast ilma. Trump süüdistas toona FB-id nuhkimises. Comey nimetas 2013. aastal ametisse ekspresident Barack Obama.

Trumpi suhtumine FBI-sse halvenes veelgi pärast seda, kui tema Mar-a-Lago kuurort 2022. aasta augustis läbi otsiti ja talle esitati süüdistus salastatud dokumentide väidetava säilitamise eest.

Trump leidis siis, et justiitssüsteemi kasutati relvana, mille eesmärk oli takistada tema kandideerimist 2024. aasta presidendivalimistel. Trump valiti aga 2024. aastal ametisse tagasi ning ta nimetas siis FBI juhiks talle lojaalse Kash Pateli.