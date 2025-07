Obama meeskond tembeldas Trumpi süüdistused riigireetmise kohta absurdseks

USA riiklik luuredirektor Tulsi Gabbard avaldas eelmisel reedel raporti, milles väidetakse, et president Barack Obama administratsiooni ametnikud manipuleerisid luureandmetega, et näidata, justkui oleks Venemaa sekkunud 2016. aasta presidendivalimistesse, mis tõid võimule Donald Trumpi. Obama meeskond, kes tavaliselt Valge Maja väljaütlemistele ei reageeri, tembeldas süüdistused absurdseteks.

"Nad üritasid valimisi varastada," ütles president Donald Trump Valges Majas, väites, et Obama püüdis õõnestada tema 2016. aasta võitu Hillary Clintoni üle.

Trump viitas USA riikliku luuredirektori Tulsi Gabbardi eelmisel nädalal avaldatud raportile, milles süüdistati Obamat ja tema meeskonda riigipöördekatsetes president Trumpi vastu, mis väidetavalt on kestnud aastaid.

Trumpi jagas Obamat süüdistavaid kommentaare teisipäeval, mil ajakirjanikud esitasid presidendile küsimusi seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini kohta, kes sooritas 2019. aastal vanglas enesetapu kohtuprotsessi oodates.

Trumpi ja tema administratsiooni, kes vandusid oma valimislubadusena avaldada rohkem infot Epsteini kaasuse kohta, süüdistatakse andmete varjamises ning valetamises.

"Nõiajaht, millest te peaksite rääkima, on see, et president Obama tabati teolt," ütles Trump ajakirjanikele.

"On aeg inimesi kinni võtta, Obama on tabatud," lisas ta.

"Ta on süüdi. See oli riigireetmine," ütles Trump.

Obama meeskond, kes tavapäraselt ei kommenteeri president Trumpi ja tema ametnike sõnavõtte, otsustas aga vastulause esitada. Obama pressiesindaja nimetas Trumpi rünnakut nõrgaks katseks juhtida tähelepanu kõrvale Epsteini skandaalilt, mis Trumpi ennast praegu kimbutab.

"Austusest presidendiameti vastu ei reageeri meie büroo tavaliselt sellele pidevale jamale ja valeinformatsioonile, mis Valgest Majast välja voolab, kuid need väited on piisavalt pöörased, et väärivad meie vastust. Need veidrad süüdistused on naeruväärsed ja nõrk katse tähelepanu kõrvale juhtida." sõnas pressiesindaja Patrick Rodenbush.

USA riiklik luuredirektor Tulsi Gabbard väitis oma reedeses avalduses, et endised ametnikud osalesid vandenõus riigireetmiseks ja ütles, et tema büroo annab tõendid üle justiitsministeeriumile võimalikuks kriminaalmenetluseks, edastas väljaanne The Hill.

"Avaldatav teave näitab selgelt, et 2016. aastal pandi toime riigireetmise vandenõu meie valitsuse kõrgeima taseme ametnike poolt," ütles Gabbard.

"Nende eesmärk oli õõnestada Ameerika rahva tahet ja viia läbi sisuliselt aastaid kestnud riigipööre, mille eesmärk oli proovida presidenti takistada täitmast Ameerika rahva poolt talle antud mandaati," lisas ta.

Reedel avaldatud memorandumis viidatakse sellistele ametnikele nagu endine riiklik luuredirektor James Clapper, endine Luure Keskagentuuri (CIA) direktor John Brennan ja endine Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey.