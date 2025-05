Rubio vestluses Lavroviga: on aeg see sõda lõpetada

"Tänases telefonikõnes Venemaa välisministri Sergei Lavroviga kordasin @POTUS (USA presidendi – toim) sõnumit: surm ja häving peavad lõppema. USA on esitanud tugeva rahuplaani ja me tervitame Istanbulis saavutatud sõjavangide vahetuslepingut. Ärgem jätkem seda tohutut võimalust kasutamata. Selle sõja lõpetamise aeg on nüüd käes, " kirjutas Rubio sotsiaalmeediakanalis X.

In my phone call today with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, I reiterated @POTUS's message: the death and destruction must stop. The U.S. has presented a strong peace plan and we welcome the Prisoner of War exchange agreement reached in Istanbul. Let's not miss this huge… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 17, 2025

USA president Donald Trump teatas laupäeval plaanist pidada esmaspäeval telefonivestlus Venemaa diktaatori Vladimir Putini ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Ta märkis, et telefonikõned toimuvad esmaspäeva hommikul. Seejärel räägib ta NATO liikmesriikide juhtidega.

Pärast hiljutisi Istanbuli läbirääkimisi sai teatavaks, et Ukraina ja Venemaa pooled leppisid kokku ulatuslikus sõjavangide vahetuses formaadis tuhat tuhande vastu. Ukraina teatas laupäeval, et on alustanud vangidevahetuseks ettevalmistusi ja koostab vahetatavate Vene sõjavangide nimekirju.

Kanada kinnitas toetust Ukrainale

Kanada peaminister Mark Carney kinnitas laupäeval Roomas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga kohtudes oma riigi vankumatut toetust Ukrainale.

Tegemist oli Zelenski ja Carney esimese kohtumisega ning Zelenski ühega mitmest kõrgetasemelisest kohtumisest Itaalia pealinnas, kuhu maailma liidrid on kogunenud, et osaleda paavst Leo XIV ametisseastumismissal.

Kohtumisel tunnustas Kanada peaminister Vene agressiooni tõrjuvat Ukrainat ja selle rahvast.

"Imetleme seda, mida te teete. Me imetleme teie pühendumust rahule, mida olete sel nädalal taas üles näidanud. Ja lubage mul rõhutada, et rahu ei saa olla ilma Ukraina täieliku toetuse ja osaluseta – ja et teil on meie täielik toetus," ütles Carney.

Pärast kohtumist avaldas Zelenski sotsiaalvõrgustikus X Kanadale tänu toetuse eest. "Me hindame Kanadat Ukraina tõelise sõbrana," kirjutas Zelenski.

Ukraina president jagas ka kohtumisel arutatu üksikasju, nimetades tingimusi, mis on vajalikud püsiva rahu saavutamiseks Ukrainas.

"Me arutasime, mida on vaja püsiva rahu lähemale toomiseks. Peamine prioriteet on avaldada Venemaale survet viisil, mis sunniks teda astuma reaalseid samme sõja lõpetamise suunas," kirjutas ta.

Vaid päev varem kohtusid Istanbulis Ukraina ja Venemaa delegatsioonid rahukõnelusteks, kuid vähem kui kaks tundi väldanud läbirääkimistel läbimurret ei saavutatud.

Zelenski rõhutas vajadust täiendavate sanktsioonide kehtestamiseks Venemaa vastu ning Ukraina ja tema liitlaste vahelise kaitsekoostöö tugevdamiseks.

"Me rääkisime üksikasjalikult sellest, millised sanktsioonid võivad olla tõhusad – sealhulgas teisesed sanktsioonid, energiaalased meetmed ja sanktsioonid varilaevastiku vastu. Arutasime ka kaitsekoostööd ja tahtekoalitsiooni arendamist."

Carney kinnitas Zelenskile ka kutset juunis toimuvale G7 tippkohtumisele, mida võõrustab ühenduse praegune eesistujariik Kanada. Zelenski kutsus Carney ka Ukrainasse külla, kirjutades, et ootab pikisilmi peaministri võõrustamist Ukrainas.