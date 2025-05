EL-i kaubandusvolinik: liit on valmis töötama USA-ga kaubandusleppe nimel

Euroopa Liidu kaubandusvolinik Maros Sefcovic ütles reedel, et ühendus on valmis töötama USA-ga sõlmitava kaubandusleppe nimel, mis tugineks vastastikusel austusel ja mitte ähvardustel.

Reedel teatas USA president Donald Trump, et ei ole rahul sellega, kuidas Euroopa Liidu ja USA kaubanduskõnelused on edenenud ning on otsustanud alates 1. juunist kehtestada Euroopa kaupadele 50-protsendine tollimaks.

EL-i kaubandusvolinik Maros Sefcovic ütles hiljem, et lepe peab põhinema austusel, mitte ähvardustel.

"EL-i ja USA vahelisele kaubandusele ei ole sarnast ning seda tuleb juhtida vastastikuse austuse, mitte ähvardustega. Me oleme valmis kaitsma oma huve," kirjutas volinik sotsiaalmeedias.

Euroopa Liit on üks USA suurimaid kaubanduspartnereid, eelmisel aastal saatis liit Ühendriikidesse üle 600 miljardi dollari (528 miljardit euro) väärtuses kaupa.

Pärast Trumpi ähvardust hoiatasid Euroopa valitsused, et kõrgemad tollimaksud kahjustaksid mõlemat poolt.

"Me hoiame sama joont deeskaleerida, kuid oleme valmis ka reageerima," ütles Prantsuse välisminister Laurent Saint-Martin.

Saksamaa majandusminister Katherina Reiche ütles, et tuleb teha kõik, et Euroopa Komisjon jõuaks Ameerika Ühendriikidega läbirääkimistel lahenduseni.

Trump kehtestas aprilli alguses kaitsetollid baastariifiga 10 protsenti kõigile maailma riikidele.

Mitmed riigid said ka lisatolle, näiteks Euroopa Liidule kavatses Trump kehtestada 20-protsendilise imporditolli. Veidi hiljem pani Trump lisatollide jõustamise kuni 8. juulini pausile ja hakkas pidama kaubanduskõnelusi.

Trumpi heidab Euroopale ette ebaühtlastelt kaubandussuhet, kuna EL müüb USA-le rohkem kaupu kui seal impordib.

Trumpi häirivad veel suurtele tehnoloogiafirmadele kehtestatud regulatsioonid. Ta peab neid kaubandustõketeks, mis tema hinnangul diskrimineerivad USA ettevõtteid.