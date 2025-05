Trump pahandas Putiniga

"Ma ei tea, mis temaga lahti on. Mis kurat temaga juhtus? Eks? Ta tapab palju inimesi. Ma pole selle üle õnnelik," ütles Trump ajakirjanikele Morristowni lennujaamas New Jerseys, valmistudes Washingtoni naasma.

Trumpi kommentaar järgnes Venemaa kõigi aegade suurimale õhurünnakule, kui Ukrainat tabas ööl vastu pühapäeva 367 drooni ja raketti, mis tapsid vähemalt 12 inimest ja vigastasid kümneid.

Trump on püüdnud veenda mõlemat poolt kolm aastat kestnud sõjas relvarahu sõlmima ning ta rääkis Putiniga eelmisel nädalal üle kahe tunni.

"Mul on alati olnud väga head suhted Venemaa Vladimir Putiniga, kuid temaga on midagi juhtunud. Ta on täiesti HULLUKS läinud!" kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social. "Ta saadab linnade pihta rakette ja tapab inimesi ning see ei meeldi mulle üldse," lisas ta.

Lisaks ütles Trump, et Moskva soov kogu Ukraina vallutada võib viia Venemaa hävinguni.

"Ma olen alati öelnud, et ta tahab KOGU Ukrainat, mitte ainult tükki sellest, ja võibolla see osutub õigeks, kuid kui ta seda teeb, viib see Venemaa languseni!" kommenteeris ta.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus maailma juhte pühapäeval üles suurendama oma survet Putinile, kui Venemaa teist ööd järjest kestnud rängad rünnakud Ukrainale tapsid vähemalt 12 inimest, nende seas kaks last.

"Ilma tõeliselt tugeva surveta Venemaa juhtkonnale ei saa seda julmust peatada. Sanktsioonid aitavad kindlasti," ütles Zelenski sotsiaalmeedias. Ta kutsus USA-d, Euroopa riike ja teisi otsustavusele, et sundida Moskva sõda lõpetama.

Trump ütles vastuseks ajakirjaniku küsimusele, et ta "täiesti" kaalub USA sanktsioonide suurendamist Venemaale vastuseks viimase korraldatud vägivallale.

See on vastuolus USA välisministri Marco Rubio kommentaariga lõppenud nädalal kongressi kuulamisel, kus ta ütles, et Trump usub, et kui praegu hakata Venemaad sanktsioonidega ähvardama, lõpetab ta rääkimise.

Trump teatas esmaspäeval pärast kahetunnist telefonivestlust Putiniga, et Moskva ja Kiiev alustavad "koheselt läbirääkimisi relvarahu suunas". Putin teatas ainult ebamäärasest ettepanekust töötada välja "memorandum", milles esitatakse Moskva eeltingimused rahule.