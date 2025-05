Prantsuse sotsiaalsüsteemi ähvardab tõsine rahakriis

Prantsusmaa kontrollikoda lõi riigi rahanduse olukorra pärast häirekella ning hoiatas, et sotsiaalkulutused on väljunud kontrolli alt. Kontrollikoda hoiatas, et rahapuudus võib juba 2027. aastal mõjutada sotsiaaltoetuste väljamakseid.

Esmaspäeval avaldatud aruandes teatas kontrollikoda, et sotsiaalkulutused on väljunud kontrolli alt. Lisaks toetuste maksetele võib see mõjutada Prantsuse võimet laenata finantsturgudelt raha.

Prantsusmaa sotsiaalkindlustussüsteem oli 2024. aastal 15,3 miljardi euroga miinuses ning valitsuse prognooside kohaselt võib 2025. aastal puudujääk kasvada kuni 22 miljardi euroni. Kontrollikoda aga hoiatas, et tänavune puudujääk võib kujuneda veelgi suuremaks, vahendas Politico.

"Peame kontrolli tagasi võtma. Viimaste aastate jooksul, eriti aastatel 2023 ja 2024, oleme kaotanud kontrolli oma riigi rahanduse üle," ütles kontrollikoja juht Pierre Moscovici.

Prantsusmaa riigieelarve puudujääk on viimaste aastate jooksul järsult kasvanud. Eelmisel aastal kasvas puudujääk 5,6 protsendini SKP-st. Prantsuse valitsus soovib, et 2025. aastal oleks puudujääk 5,4 protsenti SKP-st.

Euroopa Liidu eelarvereeglid nõuavad samas, et puudujääk ei ületaks kolme protsenti SKP-st. Prantsusmaa kavatseb selle eesmärgi täita 2029. aastaks. See tähendab, et Prantsusmaa peaks tegema ulatuslikke kärpeid, kui tahab viia eelarve vastavusse EL-i reeglitega.