Trump venitab taas Moskva-vastaste sanktsioonide kehtestamisega

Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist ning seetõttu kasvab ootus, millal Trump kehtestab karmid Moskva-vastased sanktsioonid. Kolmapäeval teatas Trump, et saab kahe nädala pärast teada, kas Vladimir Putin soovib sõda lõpetada.

"Kui ma arvan, et olen kokkuleppele lähedal, siis ma ei taha seda nurjata," ütles Trump.

Tema sõnul võtab umbes kaks nädalat aega, et saada aimu, kas Putin on pühendunud sõja lõpetamisele või mitte. Trumpi sõnul saab siis teada, kas Putin venitab või mitte.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov seletas kolmapäeval, et kõnelused Ukrainaga võiksid jätkuda. Lavrov rääkis, et Venemaa koostas memorandumi, milles Moskva toob välja oma tingimused Ukraina sõja lõpetamiseks. Venemaa tahab siis esitada selle Kiievile järgmisel esmaspäeval otsekõnelustel Istanbulis.

Trump ise on siiski viimasel ajal Putini suhtes üha kriitilisem. Hiljuti ütles ta, et Venemaa režiimi juht on täiesti hulluks läinud.