Ossinovski: Reformierakond sisuliselt umbusaldab linnavalitsust

Keskerakond ja Reformierakond saatsid esmaspäeval väikese vahega välja pressiteated Tallinnas lasteaia kohatasu kaotamise kohta tehtud muudatusettepanekutest käesoleva aasta lisaeelarvesse.

Eelmisel nädalal läbis Tallinna 2025. aasta lisaeelarve esimese lugemise Tallinna linnavolikogus.

"Reformierakond mängib ohtlikku mängu, esitades koos Keskerakonnaga lisaeelarvele samasisulise muudatusettepaneku. Sisuliselt umbusaldab Reformierakond selliselt iseenda osalusega linnavalitsust," kirjutas Ossinovski sotsiaalmeedias.

"Millega see võib lõppeda, mäletame suvest 2022 riigikogus, mil Keskerakond asus koos Isamaaga survestama Reformierakonda lapsetoetuste küsimuses. Põhjuseks ei olnud muidugi mure laste heaolu pärast, vaid Keskerakonna plaan saada taas peaministriparteiks koos Isamaa ja EKRE-ga. Valitsus laguneski, aga lõpuks pidi hoopis Keskerakond opositsiooni kolima. Pool aastat hiljem karistas valija selle avantüüri autoreid rängalt," lisas Ossinovski.

"Tallinnas eelmisel aastal lõpuks teostunud ajaloolise võimuvahetuse ühiseks eesmärgiks oli vabastada Eesti pealinn Keskerakonna korruptiivsest võimustruktuurist ning tuua Tallinnasse aus ja tänapäevane valitsemiskultuur. Reformierakond otsib valimiseelses olukorras uut käiku, ent on üllatav, et selleks on valmisolek tuua Kõlvart tagasi võimu juurde. Loomulikult ei ole selline flirt kuidagi tallinlaste huvides ning ma loodan, et hea koalitsioonipartner loobub sellest poliitmängust," ütles Ossinovski veel.

Reformierakonda süüdistas ka Isamaasse kuuluv abilinnapea Karl Sander Kase. "Kurb on vaadata, kuidas Reformierakond teeb ettevalmistusi Kõlvarti Keskerakonna võimule tagasi toomiseks," kirjutas Kase.

Kase märkis, et vaatab murelikult seda, kui Reformierakond on Kõlvarti Keskerakonnaga ette valmistanud ühised muudatusettepanekud Tallinna lisaeelarvele. "Sellest jääb paraku mulje, et kolleegid Reformierakonnast valmistavad enne KOV-valimisi ette pinnast Keskerakonna tagasitoomiseks linna juhtimisse. See ohustab aga kõiki asju, kus oleme vahepeal edu saavutanud - eestikeelsele õppele üleminek, läbipaistva linnajuhtimise tagamine, maksumaksja raha mõistlikku kasutamise tagamine, suuremahulised investeeringud jpm," lausus Kase.

Eesti 200 esindav abilinnapea Aleksei Jašin ütles ERR-ile, et Reformierakonna volikogu fraktsioon tegeleb tegelikult ka omaenda abilinnapeade umbusaldamisega. "Kuna Reformierakonna linnavalitsuse liikmed on ju linnavalitsuses selle lisaeelarve poolt hääletanud ja saatnud selle meiega üheskoos volikokku, siis sellest võib küll järeldada, et sellisel kujul, nagu ta volikokku läks, see neile ju sobis," sõnas Jašin.

Tallinna abilinnapea ja Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere ütles ERR-ile, et mingit liginemist Keskerakonnaga ei ole ja et koalitsioonipartnerite avaldused on tingitud valimiskampaania algusest.

"Volikogu ei ole kummitempel. Meie fraktsioon soovib kindlasti kaasa rääkida ja teha ettepanekuid. Ja tegimegi. Meie fraktsioon tegi ettepaneku, et lisaeelarves peab siiski kajastuma, et lasteaia kohatasu Tallinnas me peame kaotama. Võitlesime selle eest ka linnavalitsuses, pidasime tuliseid arutelusid, aga ei saanud asja. Nüüd proovime koostöös seda teha volikogus," lausus Pere.

"Aga meie eesmärk on siiski saada ikkagi koalitsioonipartnerite häältega sisse. Mitte kuidagi ei ole olnud mõte, et võtaks opositsioonist endale appi hääletusel inimesi. Meie seda Keskerakonna muudatusettepanekut ei kavatse toetada," lisas Pere.

Pere sõnul on tegemist juhusega. "Ma arvan, et Keskerakond on siin kasutanud võimalust ja teinud selle muudatusettepaneku justnimelt mingi poliitilise mängu huvides," sõnas Pere.