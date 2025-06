Ossinovski Reformierakonnale: korraga ei saa kahes koalitsioonis olla

"Loomulikult tuli meile kerge üllatusena, et sellel tõsisel etapil, kus need kaalukad reformid on vaja vastu võtta, on tekkinud volikogus valimiseelne lust, mis kahtlemata valimistega kaasas käib, aga paraku praeguses tõsises hetkes võib-olla pisut liiga vara. Kindlasti me loodame, et need küsimused, mis on siin üles tõstetud, on võimalik ka koostöös ära lahendada," ütles Ossinovski linnavalitsuse pressikonverentsil.

"Eks me seda lisaeelarvet, mis praegu linnavolikogus esimese lugemise läbis, tegime ju kõigi nelja partneriga koos. Ja kui vahepeal võib tunduda, et kui mõnda kokkulepet koalitsioonis ei saavutanud, siis läheks küsiks opositsioonilt paar häält juurde, siis järele mõeldes on selge, et korraga ei saa erakond kahes koalitsioonis olla," lausus Ossinovski.

"Loodame, et lähimatel päevadel saame selguse ja koos edasi liikuda nende väga oluliste reformidega ellu viimisel," lisas ta.

Pere: soovime jõuda koalitsioonipartneritega kokkuleppele

Pere rõhutas, et lasteaia kohatasu kaotamine on olnud Reformierakonna eesmärgiks ammu ja sellest on erakond pidevalt ka rääkinud.

"Ei ole ta kuidagi tulnud äkki või üllatusena. Me ei saanud linnavalitsuses sellega kokkuleppele, siis see läks volikokku ja volikogu teeb ikka muudatusettepanekuid, fraktsioonid seda teevad. Ja nii tegi ka Reformierakonna fraktsioon muudatusettepaneku ettepanekuga katteallikaga selleks aastaks, kust me selle leiaksime. Meie nägemises võiks vähem puudele raha kulutada. See on küll vajalik asi ja sellele on heldelt juba kulutatud, aga kui meil on Eestis tervikuna ja pealinnas ka madala sündivuse mure, siis peaks olema kohaliku omavalitsuse ülesanne anda endast kõik, et oleks võimalik ja hea siin kasvatada lapsi ja pere luua," rääkis Pere.

"Me kindlasti soovime olemasolevate partneritega seda tööd jätkata. Volikogus me kindlasti ei hakka toetuma Keskerakonna häältele selle muudatusettepanekuga või lisaeelarvega. Ja me oleme juba lisaeelarvet toetanud ka volikogus rahanduskomisjonis, suures saalis esimesel lugemisel. Mida Keskerakond teeb, seda võite nende käest küsida. Mina ei tea," ütles Pere.

"Reformierakonna fraktsioon ei hakka Tallinna volikogus toetama Keskerakonna muudatusettepanekut kaotada lasteaia kohatasu, tehku neid muudatusettepanekuid terviseks. Meie soovime seda lahendada ikkagi koalitsioonipartnerite häältega ja jõuda kokkuleppele. Ja seda valimistsirkust me küll ei soovinud käivitada," lausus Pere.

"Ma loodan, et linnapea aitab ikka seda laeva edasi tüürida ja aitab leida lahenduse ja saamegi ühele poole," lisas ta veel.

Põgusa kommentaari andis ka Eesti 200 esindaja, abilinnapea Aleksei Jašin. "Kui ühel teemal on ühel partneril tekkinud mängulust enne valimisi, siis usun, et me ikka üheskoos ületame selle, sest suured asjad vajavad viimasel volikogu istungil otsustamist," ütles Jašin.

Keskerakond ja Reformierakond saatsid esmaspäeval väikese vahega välja pressiteated Tallinnas lasteaia kohatasu kaotamise kohta tehtud muudatusettepanekutest käesoleva aasta lisaeelarvesse.

See tõi kaasa kriitika nii linnapealt Jevgeni Ossinovskilt (SDE) ja abilinnapeadelt Karl Sander Kaselt (Isamaa) ning Aleksei Jašinilt (Eesti 200).

Eelmisel nädalal läbis Tallinna 2025. aasta lisaeelarve esimese lugemise Tallinna linnavolikogus.