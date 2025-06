Pere: Tallinna peatänaval liiklus kinni ei kiilu

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) ütles, et väited selle kohta, et uus Tallinna peatänava projekt tooks liikluse kinnikiilumise, ei pea paika, isegi vaatamata sellele, et bussid ja trammid on plaanis viia ühele sõidurajale.

Pere rääkis Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil, et linnavalitsus hakkab peatänavat projekteerima suve lõpus ning selle avalik arutelu toimub 11. juunil Nordic Hotel Forumis.

"On esile manatud mingit tonti, nagu kiiluks liiklus kinni. Peatänav on Eesti ajaloo kõige läbianalüüsitum liiklusprojekt. Seal on tehtud väga mitu uuringut. Neist viimane ja kõige kaalukam on tellitud Ramboll Finlandi käest, kes on Soome tehnoloogiahiid. Aastal 2018 tehti analüüs, et kui peatänav loodaks ja ühistransport viidaks sinna keskele, trammid ja bussid ühel rajal, siis ühistransport ei kiiluks kinni, ei tekiks ummikuid selle lahenduse juures. Ja ei tekiks ka ummikuid ühistranspordiga, siis kui oleks see ühistranspordi graafik 30 protsenti tihedam," rääkis Pere.

"Ei kiilu see liiklus seal kinni. Mõlemas suunas säilivad autodele sõidurajad – üks pluss üks. Nagu see on ka tegelikult enamuses täna. Kui te kujutate ette Tammsaare parki ja Musumäge, seal on suur haigutav sovetlik asfaldiväli, aga tegelikult on autodele seal ka üks sõidurada, siis on ühistransport kaks rida, trammid keskel, bussirada ja bussi peatumise taskud. Sellist laiutavat asfaldiruumi see peatänav lähebki suuresti lahendama," lausus Pere.

"Ja üks muudatus, mida me oleme teinud seoses selle eskiisiga, on see, et Tallinna inglise kolledži ja vana Postimaja juures on see Pärnu maantee hästi kitsas. Eskiisi järgi pidi seal minema trammitee ja sõiduautod ühele rajale. Meie tegime siin praegu selle projekteerimistingimusega selle ümber niimoodi, et ühistransport on seal keskel ja sõidurajad autodele säilivad selles kitsas lõigus. Ruumiline kompromiss tuleb seal kuidagi saavutada jalakäijate ja ratturite arvelt," lisas Pere.

Eelmine Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (KE) kritiseeris teisipäeval Tallinna peatänava projekti taaskäivitamist, öeldes, et selles on endiselt ummiku- ja ühistranspordi liikumise probleemid lahendamata.

Peatänava projekti aluseks on 2019. aasta ideekonkursi võidutöö "Kevad linnas", mille autorid on arhitektid Toomas Paaver (Linnalahendused OÜ), Indrek Kustavus (Extech Design OÜ), Indrek Peil, Siiri Vallner, Kristel Niisuke, Valdis Linde, Riin-Kärt Ranne (Kavakava OÜ).

Projekteerimistingimuste alusel koostatakse detailne ehitusprojekt, kus täpsustatakse kõik tehnilised ja ruumilised lahendused (teed, kõnniteed, tehnovõrgud, haljastus, tänavavalgustus jne). Ehitus algab eeldatavasti 2028. aastal.