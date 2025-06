Tallinn kiitis heaks tulevasele filmilinnakule hoonestusõiguse seadmise

Põhja-Tallinna rajatav filmilinnak on üks viiest riigikogu poolt kinnitatud riiklikult tähtsast kultuuriobjektist, mille ehitamist aitab finantseerida kultuurkapital.

Seniste arvutuste järgi läheb filmilinnaku esimene etapp maksma veidi üle 20 miljoni euro.

"Linna poolt vaadates on see sisuliselt viimane vajalik kokkulepe selleks, et filmilinnaku ehitusega alustada. Hoonestusõiguse kokkulepe rõhutab üle ka selle, et me läheme seda ehitama projekti järgi, mis on juba kolme-neli aastat valmis olnud. Kui kultuurkapital ja filmilinnakut arendav Tallinnfilm omad otsused ja kokkulepped tehtud saavad, siis ehk läheb veel selle aasta sees ehituseks. Meie suur lootus see on," lausus Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.