Politsei: perevägivalla teateid on vähem, kuid paljud juhtumid ei jõua statistikasse

Politsei registreeris tänavu viie kuuga üle 3800 perevägivalla juhtumi, mullu samal perioodil oli perevägivalla juhtumeid pisut üle 4200. Neist kolmandikul juhtudest puutuvad perevägivallaga otseselt või kaudselt kokku ka alaealised lapsed. Kuigi teateid perevägivallast jääb statistiliselt küll aasta aastalt vähemaks, siis probleem ei ole kuskile kadunud.

"Ametlik statistika võib näidata vähenemist, kuid tegelikkuses jääb suur osa perevägivallast endiselt varju. Paljud juhtumid ei jõua kunagi ametlike numbriteni, sest ohvrid ei julge või ei oska abi otsida, ka ei pea osa juhtunut piisavalt tõsiseks, et abi otsida. Nii vajab perevägivalla ennetamine ja ohvrite toetamine jätkuvalt süsteemset tähelepanu ja piisavaid ressursse, et saavutada pikaajalisem mõju," selgitas PPA politseimajor Lea Bärenson .

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht Kaire Tamm kinnitas, et pelgalt arvude põhjal ei tohi järeldada, et probleem taandub – oluline on jätkuv teadlikkuse tõstmine, ohvrite julgustamine ja toe pakkumine. Seda enam, et Eestis puutub igal aastal perevägivallaga kokku tuhandeid lapsi, kes näevad pealt vanemate vahelist vägivalda ning elavad hirmu ja pingega täidetud keskkonnas.

"Laps ei ole kunagi lihtsalt pealtvaataja, vaid vägivald tema ümber mõjutab teda sügavalt ka siis, kui ta otseselt viga ei saa. Laps, kes kasvab keskkonnas, kus karjumine, ähvardused või löömine on igapäevane, omandab justkui nähtamatu õppetunni, et selline käitumine on aktsepteeritav ja normaalne. See võib mõjutada tema tulevasi suhteid, enesehinnangut, viia kooliraskuste, sõltuvusprobleemide või isegi vägivallani täiskasvanueas. Seetõttu on ülitähtis, et sekkumised ei keskenduks ainult vahetule ohvrile, vaid vaadeldaks perevägivalla juhtumeid alati ka lapse vaatenurgast," lisas Tamm.

Bärenson täiendas, et suvele vastu minnes on iseäranis tähtis teadvustada, et mitte iga lapse jaoks ei ole suvi rõõmuaeg. "Kui kooli tugivõrgustik suvepuhkusele läheb, võivad mõne lapse jaoks kaduda ainsamad talle turvatunnet pakkunud täiskasvanud ja keskkond. Kui kodus valitsevad keerulised olud, hooletus, emotsionaalne või füüsiline vägivald, puudub turvaline päevakava ja toidulaud, jääb peres kasvav laps pikkadeks suvekuudeks kogu selle kriisi keskele ihuüksi," märkis ta.

Politseijuht lisas, et perevägivalda saavad märgata kõik – lähedased, naabrid, töökaaslased ja teised kogukonnaliikmed. "Olgu laps või ka täiskasvanu, kui näete tema puhul vägivallale viitavaid märke nagu hirmunud käitumine, seletamatud vigastused või järsk isoleerumine, on oluline mitte jääda kõrvaltvaatajaks. Küsige, pakkuge tuge, aidake leida tee abistajate juurde," julgustas ta.

Perevägivalla statistika:

- Perevägivalla juhtumite registreerimine vähenes mullu kõigis vanusegruppides ja regioonides;

- 77 protsenti kannatanutest olid naised ja 23 protsenti mehed;

- Noorim perevägivalla ohver oli alla aastane, vanim 96-aastane;

- Enim perevägivalla juhtumeid leiab aset 35-44-aastaste kannatanute vanusegrupis;

- Politsei jaoks on perevägivalla vähendamine prioriteet ja nii saavad sellised kuriteod menetletud keskmiselt 26 päevaga.