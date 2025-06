Õiguskantsler nõuab täpsemat selgitust numbrikaamerate andmete kasutusest

Kuigi numbrituvastuskaamerate kiirkorras seadustamine jäi ära, leiab riigikogu õiguskomisjon juht, et plaaniga tuleks kiiresti edasi liikuda, sest politseil on neid töövahendeid vaja. Õiguskantsleri büroo hinnangul tuleb aga enne paika panna, kuidas täpselt kaameraid kasutada tohib.

Õiguskomisjoni esimees Madis Timpson ütles, et siseministeeriumist tulnud ettepanekutele esitasid märkused nii andmekaitseinspektsioon, justiitsministeerium kui ka õiguskantsler ning sellega edasi minna ei olnud võimalik. Nii kaua kui pole numbrituvastuskaamerad pole seadustatud ei saa PPA neid kasutada.

"Ma saan politseist ka aru, et nad on natukene hädas praegu. Nende töö kannatab selle tõttu, aga me peame ka vaatama inimeste põhiõigusi ja vabadusi ja õigust privaatsusele, et see on ka omaette põhiseaduslik väärtus," sõnas õiguskomisjoni esimees Madis Timpson (RE).

Õiguakantsleri büroo õiguskorra kaitse osakonna juhataja Marju Agarmaa sõnul peaks olema selgemalt kirjas, milliseid andmeid, millistel tingimustel ja millistes menetlustes kasutada tohib.

"Meie mure oli eelkõige see, et kui sellele numbrituvastuskaamerale, mille eesmärk on salvestada auto number. Kui sellele numbrituvastuskaamerale jäävad ka inimeste fotod näiteks, kes seal autos istuvad või kes juhuslikult selle auto läheduses on, kas teed ületavad või rattaga sõidavad, et mis nende andmetega saab- see peaks olema ka selgelt seadusest näha," lausus Agarmaa.

Uues eelnõu variandis peaks Agarmaa sõnul kirjas olema, mis andmeid kaameraga salvestatakse ja milliseid andmeid millises menetluses kasutada võib.

Õiguskomisjoni aseesimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (KE) lisas, et siseministeeriumi eelnõu andis PPA-le õigusi inimeste pildistamiseks ja jälgimiseks.

"Miks on antud õigus 1300 ametnikule andmete jälgimiseks ja samuti soovitakse anda ka luba maksu- ja tolliametile. Küsimus, kui proportsionaalne on selline suur ametnikering ja eraldi peaks olema reguleeritud sõltumatu järelevalve, et keegi ei saaks andmeid kuritarvitada," ütles Kovalenko-Kõlvart.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) sõnas, et ministeeriumil on kavas esitada eelnõule omapoolsed ettepanekud. Tema sõnul vajavad politsei ja prokuratuur numbrituvastuskaamera andmeid kuritegude avastamiseks, kuid puudu on õiguslik alus andmete kasutamseks.

"Kuni ei ole lõpuni selge, kuidas neid andmeid on senini kasutatud, millised vajadused tegelikult politseil või ka maksu- ja tolliametil, siis justiits- ja digiministeeriumi vaates ei ole me täpseid ettepanekuid saanud teha. aga me kindlasti oleme valmis neid tegema," lausus Pakosta.

Kovalenko-Kõlvart ütles, et kui uus eelnõu peaks valmima juba suveks, siis võiks õiguskomisjon tulla kokku ja seda arutada. Täna andsid ka neli koalitsioonisaadikut riigikogule üle üle omapoolse eelnõu nubrrituvastuskaamerate seadustamiseks.