Numbrituvastuskaamerate seadustamise kiirmenetlus jäi ära

Esmaspäeval sai siseministeerium valmis ettepaneku riigikogu õiguskomisjonile, kuidas seadustada numbrituvastuskaamerad.

Teisipäeval õiguskomisjonis toimunud arutelul olid kohal siseministeeriumi, justiits- ja digiministeeriumi, andmekaitseinspektsiooni ja õiguskantsleri esindajad.

Õiguskomisjoni juht, reformierakondlane Madis Timpson ütles, et komisjonis toimunud arutelust ilmnes, et siseministeeriumist laekunud eelnõul olid puudused, mistõttu seda sellisel kujul algatada ei olnud võimalik.

"Me olime nõus seda menetlema siis, kui seal ei ole väga palju muuta. Aga ikkagi nii andemekaitseinspektsioon, justiitsministeerium kui ka õiguskantsler tegid märkuseid," rääkis Timpson.

"Lõpptulemus oli see, et meie komisjoni poolt ei algata seda eelnõu. See läheb läbi valitsuse ja siseministeeriumi, kunagi sügisel," märkis Timpson.

"Me oleks tegelikult tahtnud seda ära menetleda, aga lihtsalt kui seal laua taga keegi ei öelnud, et see läheks ilma märkusteta läbi, siis lihtsalt tuli teha pragmaatiline otsus," rääkis Timpson.

Kuna õiguskomisjon eelnõu ei algata, siis läheb riigikokku jõudmiseks rohkem aega. Timpson hindas, et vähemalt pool aastat. Selle käigus peaks siseministeerium oma plaanid selgemaks ja konkreetsemaks kirjutama.