Neljapäevast kisub ilm vihmaseks

Päevad kisuvad sajusemaks ja niiske õhumassiga madalrõhulohu tõttu, mis vastu hommikut merelt meieni jõuab. Öösel on Liivi lahel äikest, edasi liigub sajuvöönd kirdesse ning eelkõige Lõuna- ja Ida- Eestis on äikest ja tugevat sadu. Võib tulla ka rahet ja tuuleiilid tugevad.

Eeloleval ööl lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis laieneb ida suunas. Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul, saartel iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 15 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis pilves ja sajune, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu, Ida-Eestis pilvisus tiheneb, kuid ilm on veel sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-10, puhanguti 13 m/s. Sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Päeval sajab hoovihma mitmel pool ning Lõuna- ja Ida-Eestis on äikest ja sadu on kohati tugev. Ilm selgineb pärastlõunal ja seda lääne poolt alates. Tuul puhub lõunakaarest, pärastlõunal läänekaarest 3-8, puhanguti 11 m/s. Sooja on 17 kuni 22, rannikul kohati 13 kraadi.

Õhtu on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, Ida-Eestis pilves selgimistega ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s ja sooja on kuni 18 kraadi.

Reede öösel sajab kohati, päeval mitmel pool ja võib olla ka äikest. Öösel on 6 kuni 13, päeval 14 kuni 20 kraadi ja kui laupäeva öösel annab sadu järgi, siis päev toob taas mitmele poole hoovihmasid ja sajuvõimalus väheneb alles õhtuks.

Pühapäeva öösel liigub vihmasadu lõunast põhja suunas ja päev on taas sajune, ning vihma jagub ka esmaspäeva ja sadu taandub taas alles õhtuks. Öine keskmine õhusoe jääb 10-11 kraadi juurde, päevane 17 kuni 19 kraadi kanti.