Kõlvart: Rail Balticast ei tohi saada Reformierakonna kinnisideed

Kõlvart tegi sotsiaalmeedias Reformierakonna suhtes väga terava avalduse, mis langeb konteksti, kus pealinna poliitikas on tekkinud arutelu Keskerakonna ja Reformierakonna võimalikust koostööst enne või suurema tõenäosusega pärast kohalike omavalitsuste valimisi Tallinnas.

"Rail Baltica on saanud ideoloogiliseks projektiks, mida järjest enam õigustatakse väärtusteemadega nagu ühenduvus Euroopaga ja mõnikord ka julgeolek. Aga projekt, millesse paigutatakse miljardeid maksumaksjate raha ning milleks ohverdatakse päris looduskeskkonda, väärib päris debatti," leidis Keskerakonna esimees.

Kõlvart jätkas, et kui seni on igasugust kriitikat Rail Baltica suunas üleolevalt sildistatud kremlimeelsuseks ja öeldud, et kõik on kõige paremas korras, siis nüüd on Balti riikide transpordiministrid küsinud Rail Baltica jaoks Euroopa Liidult juurde 10 miljardit eurot.

"See näitab selgelt, et projekt ei ole praegusel kujul jätkusuutlik ja planeerimisel on tehtud suuri vigu."

Ta tõi välja, et Rail Balticat on juba esialgsega võrreldes tugevalt kärbitud – vähendatud on viaduktide arvu ning kahest rööpapaarist saanud üks.

"Ometi on projekt läinud sedavõrd palju prognoositust kallimaks, et praegu küsitakse juurde summat, mis on üle kahe korra rohkem, kui seni kõigi aastate peale kokku saadud. Kes suudab seda ebatäpsust arvesse võttes usutavalt prognoosida Rail Baltica tasuvust ning iga-aastast kulu maksumaksjale?" küsis Kõlvart.

Ta meenutas, et aastal 2019 lõpetas Nordica lennud Eestisse.

"Ometi hoiti seda kahjumis ettevõtet just Reformierakonna eestvedamisel elus veel viis aastat ning sinna maeti miljoneid maksumaksja raha, enne kui see ametlikult pankrotti lasti."

Keskerakonna esimees lisas, et Rail Balticast ei tohi saada Reformierakonna järjekordset kinnisideed ja usaldusküsimust, mida tuleb vahendeid valimata ja raha lugemata senisel viisil edasi ajada ning mille üle on keelatud igasugune sisuline arutelu.

"On ju peaminister suurustanud, et võime vajadusel hakata ehitama ka Läti osa. Ja sama peaminister räägib, kuidas maksutõusudele ei ole alternatiivi, sest kõik kulud riigieelarves on hädavajalikud," torkas Kõlvart kriitika ka peaminister Kristen Michali aadressil isiklikult.