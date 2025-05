Michal: Eesti võib Rail Balticut ka Lätis ehitada

Peaminister Kristen Michal ütles, et Eesti võib vajadusel Lätit toetades ehitada Rail Balticut ka Iklast teisel pool piiri, et kolme Balti riiki ühendav raudtee ikka 2030. aasta lõpuks valmis saaks nagu eesmärgiks võetud on.

"Meile on kinnitatud ja ma saan olla kindel, et [Läti peaminister] Evika Siliņa teeb kõik võimaliku, et raudtee tähtajaks valmis ehitada. Meie osal raudteest käivad ühel kolmandikul juba ehitustööd ning 2026. aasta lõpuks on ehituses kogu Eestit läbiv trass," rääkis Michal ühisel pressikonverentsil Riias koos Silina ja Leedu peaministri Gintautas Paluckasega.

"Aga kui võimalik ja vajalik, võiksime jätkata ehitamist ka Lätis," lisas Michal vastuseks ajakirjaniku küsimusele, milles viidati tema novembris Riias justkui naljana öeldule.

Riiast põhja poole, Eesti piiri suunas kulgeva Rail Balticu lõigu teema on tõusnud päevakorda, kuna Lätis on kostnud väiteid, et riik ei jõua seda kokku lepitud tähtajaks valmis ehitada ning praeguseks on selleks ka väga vähe ettevalmistusi tehtud.

Samas rõhutas Michal nagu ka teised kaks peaministrit, et ootavad Euroopa Liidult Rail Balticu valmis ehitamiseks täiendavat raha ning arvestavad, et see kirjutatakse ka EL-i uude seitsmeaastasesse eelarvesse (MFF) sisse, kuna tegemist on kogu Euroopa jaoks olulise projektiga.

Eesti peaminister rõhutas siiski, et kuigi Eesti jaoks on Rail Balticu valmis ehitamiseks rahaline puudujääk umbes 400-500 miljonit, on Eesti suuteline seda katma muude Euroopa Liidu fondide toel kui ainult praegu selleks kasutatav Euroopa Ühendamise Rahastu (i.k. CEF).

"Me saame hakkama nii ajaliselt, trassi mõttes kui ka rahaliselt," rõhutas Michal.