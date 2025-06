Lähipäevad tulevad sajuhoogudega, aga soojad

Vastu reede hommikut jõuab merelt uus madalrõhulohk, mis vihmahooge saartelt üle mandri ida suunas kannab. Pealelõunasel ajal võib ida- ja lõuna pool muutuda sadu intensiivsemaks, lisaks suureneb äikeseoht. Läänes on hetkeks sajus paus, kuni hilisõhtul saabub merelt järgmine ports niiskeid pilvi.

Öö vastu reedet on Eestis muutliku pilvisusega. Öö hakul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma, on äikeseoht. Paiguti tekib udu. Hommikupoole ööd läheneb merelt uus sadu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 8, saarte läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 12, Ida-Eestis kuni 14 kraadi.

Hommik on Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, lääne pool on pilvisem ja mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub läänekaarest, Lääne-Eestis lõunakaarest 2 kuni 8, saarte läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 15 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Vihmahood liiguvad üle Eesti kirde suunas, mandri lõuna- ja idaosas on kohati äikest ja tugevat sadu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, saarte läänerannikul ja Kagu-Eestis puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, äikese ajal võib olla tugevaid puhanguid. Sooja on 14 kuni 20, Kagu-Eestis kuni 22 kraadi.

Õhtu on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis võib äikest olla. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, saarte läänerannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 19 kraadi.

Laupäev on mitmel pool vihmahoogudega. Sooja on öösel 10 kuni 15, päeval 16 kuni 21, rannikul paiguti 13 kraadi.

Pühapäeva öö on kuivem, päeval on sajuhooge, mis on kohati intensiivsed, samas Põhja-Eestisse jõuab sajupilvi vähe. Öösel on sooja 7 kuni 13, päeval 15 kuni 20, rannikul kohati 12 kraadi.

Uus nädal algab sajuhoogudega. Õhk läheb veidi jahedamaks.