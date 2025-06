Eesti 200 loosung sügisestel valimistel on "Uue põlvkonna Eesti!"

Laupäeval üldkogule kogunenud Eesti 200 avalikustas oma kohalike omavalitsuste valimiste tunnuslause "Uue põlvkonna Eesti!". Erakonna esimees Kristina Kallas ütles selgituseks, et Eesti 200 tuli poliitikasse selleks, et iga järgmine põlvkond saaks elada paremas riigis kui praegune.

"Eesti 200 tuli poliitikasse, et iga järgmine põlvkond saaks elada paremas riigis kui tänane: et tehtaks tulevikku suunatud otsuseid, mis viivad Eestit edasi ka 10, 20 ja 50 aasta pärast. Oleme valitsuserakonnana ellu viinud ühtse Eesti kooli, kehtestanud abieluvõrdsuse, algatanud haridusreformid, taastanud jätkusuutliku pensionisüsteemi, loonud majanduskasvu plaani aastani 2035 ning tõstnud kaitsekulud 5 protsendini SKP-st," sõnas erakonna esimees Kristina Kallas.

"Eesti 200 ehitab täna riigis ja pealinnas uue põlvkonna Eestit – Eestit, kus nähakse võimalusi seal, kus teised näevad takistusi. Nii tagame, et Eesti on ka tulevikus kaitstud, konkurentsivõimeline ning et eestlased on haritud, terved ja õnnelikud," ütles Kallas.

Kallas lisas, et 19. oktoobril ei tee inimesed otsust üksnes selle üle, kes lükkab talvel lund ja joonib suvel rattateid, vaid annavad suunise, millist Eestit nad soovivad: kas edasi viivat ja tulevikku vaatavat või tagasivaatavat ja minevikku takerduvat.