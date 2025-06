Eestikeelsele õppele üleminekust täitus esimene õppeaasta. Haridusminister Kristina Kallase (Eesti 200) sõnul on üleminek kulgenud hästi, kuid on olnud ka raskeid ja keerulisi kohti.

Probleeme on endiselt õpetajatega, sest järgmisest õppeaastast peavad kõik õpetajad vastama keelenõuetele.

Lõppenud õppeaastal hakkasid esmakordselt taasiseseisvunud Eesti ajaloos kõik ligi 15 000 esimese klassi õpilast õppima ainult eesti keeles. Samuti õppisid vaid eesti keeles ka neljanda klassi õpilased.

"Esimestes klassides tegelikult probleeme ei ole, lapsed on ilusti eestikeelse õppega kohanenud. Sama on tegelikult lasteaedades. Võib-olla tõesti kõige suurem mure on meil neljandate klassidega, seal oli õpilastel see üleminek n-ö järsk, kuna nad kolm aastat on õppinud vene keeles," ütles Kallas.

"Kui me esimesel aastal keskendusime hästi palju keeleoskusele, siis nüüd me saame keskenduda metoodilisele küsimustele. Meil on jätkuvalt 400 õpetajat täna koolis tööl üle Eesti ja lasteaedades, kes ei vasta keelenõuetele. Ja loodame siis, et päris paljud neist ka need keeleeksamid ära teevad. No siis nad kahjuks koolis enam edasi töötada ei saa, kui nad keelenõuetele ei vasta," lausus Kallas.