IT-rike pani pausile piirikontrolli ja mõjutas häirekeskuse tööd

Rikke tõttu oli pärast kella 8 tavapärasest pikem hädaabikõnedele vastamise ooteaeg. Häiritud oli ka infotelefonile 1247 helistamine ning PPA teeninduste töö.

Tehnilise rikke tõttu oli häiritud ka PPA piirikontrolli infosüsteemi töö, mistõttu ei saanud piiripunktides teostada piirikontrolli. Enim mõjutas probleem teisipäeva hommikul Narva piiripunkti, kuhu tekkis umbes 300 inimesega järjekord. Tallinna lennujaamas ootas kella 8 paiku mitte-Schengeni alale pääsemist kümmekond inimest ja Lõuna-Eesti piiripunktides ootasid kontrollimist mõned bussid umbes 50 inimesega.

PPA teenindustes ega iseteeninduses ei saanud ajutiselt ka dokumente taotleda. Samuti polnud võimalik dokumente kätte saada teenindustes ja Selveris.

Kell 9.45 teatas ministeerium, et asutuste IT-teenuste tavapärane töö on taastunud. "Tegemist oli tehnilise rikkega. Tegeleme järelanalüüsiga, et välja selgitada rikke põhjus," lisas ministeerium.