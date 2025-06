Maaleht: Erki Savisaare kohta käib kriminaalmenetlus

Maaleht kirjutas, et Vinni vallavolikogu valis 2. novembril 2023 vallavanemaks Erki Savisaare, kes sai kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel õiguse valituks osutumise päevast alates moodustada valitsus ehk esitada volikogule kinnitamiseks vallavalitsuse liikmeid.

30. novembril 2023 sai viieliikmeline Vinni vallavalitsus ka paika. Seega, tulenevalt 30. novembri otsusest algasid vallavanema töökohustused ja volitused alates otsuse vastuvõtmise järgmisest päevast ehk 1. detsembrist 2023.

Avalduses on kirjas, et Savisaar andis kantselei spetsialistile korralduse märkida ennast tööle volikogu otsuse päevast ehk alates 2. novembrist 2023 ning vormistada töötamine maksu- ja tolliameti töötamise registris.

"Eelnimetatud tööajagraafiku alusel lasi vallavanem raamatupidajal endale ebaseaduslikult arvestada töötasu summas 3500 eurot, mis kinnitati valla finantsjuhi poolt ning mis kanti üle Erki Savisaare pangakontole," märgitakse avalduses.

Erki Savisaar ütles Maalehele, et kuuleb esimest korda kriminaalmenetlusest ja et ülekuulamisele pole teda kutsutud. Ta ütles, et kuuleb esimest korda, et kuigi volikogu määras ta vallavanemaks, siis seaduse järgi ta poleks tohtinud saada palka seni, kui pole paigas vallavalitsust.

"Esimest korda kuulen. Kui seal midagi on, siis loodan, et võetakse ühendust ja saame sellega tegelema hakata," märkis Savisaar.

Prokuratuuri avalike suhete talituse nõunik Allan Rajavee ütles ERR-ile, et majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur kontrollib märtsis alustatud kriminaalmenetluses kuriteoteatega saabunud teavet võimaliku omastamise kohta.

"Praegu pole ühelegi inimesele kahtlustust esitatud, mistõttu ei saa kedagi pidada kahtlustatavaks ega omistada kellelegi võimalikku kuritegu," märkis Rajavee.

"Kui kellelgi on teavet võimaliku kuriteo kohta, siis palun andke sellest kohe teada. Hilinenud teavitamine võib muuta tõendite tagantjärele kogumise ja asjaolude kontrollimise oluliselt keerulisemaks," ütles ta veel.