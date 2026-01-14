Politsei lõpetas kriminaalmenetluse Erki Savisaare suhtes

Ida prefektuuri kriminaalbüroo küber- ja majanduskuritegude grupijuht Hannes Jalg ütles, et möödunud aasta 26. märtsil alustas Ida prefektuur laekunud kuriteoavalduse põhjal Erki Savisaare suhtes kriminaalmenetlust karistusseadustiku omastamise paragrahvi alusel.

"Menetlust alustati selleks, et selgitada välja, kas on rikutud seadust sellega, kui Erki Savisaarele teostati 30. novembril 2023. aastal palgamakse Vinni valla eelarvest kogusummas 4443,41 eurot. Vaatasime koostöös prokuratuuriga läbi kriminaalasjas kogutud materjalid ning jõudsime seisukohale, et käesolev kriminaalmenetlus lõpetatakse seoses kriminaalmenetluse aluse puudumisega," ütles Jalg.

Maaleht kirjutas juunikuus, et Vinni vallavolikogu valis 2. novembril 2023 vallavanemaks Erki Savisaare, kes sai kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel õiguse valituks osutumise päevast alates moodustada valitsus ehk esitada volikogule kinnitamiseks vallavalitsuse liikmeid.

30. novembril 2023 sai viieliikmeline Vinni vallavalitsus ka paika. Seega, tulenevalt 30. novembri otsusest algasid vallavanema töökohustused ja volitused alates otsuse vastuvõtmise järgmisest päevast ehk 1. detsembrist 2023.

Kuriteoavalduses oli kirjas, et Savisaar andis kantselei spetsialistile korralduse märkida ennast tööle volikogu otsuse päevast ehk alates 2. novembrist 2023 ning vormistada töötamine maksu- ja tolliameti töötamise registris.

"Eelnimetatud tööajagraafiku alusel lasi vallavanem raamatupidajal endale ebaseaduslikult arvestada töötasu summas 3500 eurot, mis kinnitati valla finantsjuhi poolt ning mis kanti üle Erki Savisaare pangakontole," märgitakse avalduses.

Erki Savisaar ütles Maalehele, et kuuleb esimest korda kriminaalmenetlusest ja et ülekuulamisele pole teda kutsutud. Ta ütles, et kuuleb esimest korda, et kuigi volikogu määras ta vallavanemaks, siis seaduse järgi ta poleks tohtinud saada palka seni, kui pole paigas vallavalitsust.

Keskerakonna pressiteates teatas Savisaar, et uudis selle kohta, nagu oleks ta sundinud raamatupidajat endale ebaseaduslikult töötasu arvestama, on vallavolikogu opositsiooni liikme Arnu Lippasaare alatu laim, mille eesmärk on kahjustada tänase vallavõimu mainet ja soov valimiseelset tähelepanu pälvida.