ERR Los Angeleses: sõjaväge kasutatakse siin politsei ülesannetes väga harva

Los Angelese protestid migratsioonihaarangute vastu jätkusid neljandat päeva ja laienesid ka teistesse linnadesse USA-s. President Donald Trump otsustas linna saata täiendavaid rahvuskaartlasi ja ka merejalaväelasi. Los Angeleses viibiv ERR-i korrespondent Laura Kalam sõnas, et kohalikud on sõjaväelaste kohaloleku üle murelikud.

Neljas protestipäev Los Angeleses jätkus tantsides ja rahumeelselt.

"Ma armastan oma inimesi. Ma ei saa lihtsalt istuda ja vaadata, kuidas mu vennad ja õed minema viiakse. Me ei ole teist erinevad," sõnas 18-aastane protsestima tulnud Seven Johnson.

"Meil on kõrini Trumpist, meil on kõigest kõrini. Nad viivad peresid minema. Me tahame lihtsalt, et meid rahule jäetaks. Ma arvan, et Ameerika on tõesti hirmus koht praegu," ütles 25-aastane Kylie Vincent.

"Me oleme Donald Trumpi halvim õudusunenägu. Me oleme siin ja me näitame, et me ei ole vandaalid. Me ei taha Gestapot oma naabrusse," lausus 16-aastane protestija.

Rahutused on koondunud Los Angelese kesklinna riikliku kinnipidamiskeskuse ja teiste föderaalasutuste ümbrusse. Kohalikud võimud kritiseerivad president Donald Trumpi kriisi tekitamises ja hiljem sellele järgnenud jõudemonstratsioonis, mistõttu on California osariik otsustanud Trumpi administratsiooni ka kohtusse kaevata.

"Me ei vajanud rahvuskaarti. Milleks küll? Mida nad siin tegema hakkavad? Kas te teate, mida nad praegu teevad? Nad valvavad kahte maja. Nad valvavad föderaalvõimu maja kesklinnas ja Westwoodis. See on kõik. Ja nüüd on vaja veel merejalaväelasi? Ma ei mõista seda. Sellepärast tunnen ma, et me oleme osa eksperimendist, milles osalemist me ei ole palunud," lausus Los Angelese linnapea Karen Bass.

Trump jätkab aga sõjalise kohaloleku tugevdamist. Pentagon kinnitas esmaspäeval, et 2000 rahvuskaardi sõdurist koosnevat kontingenti kahekordistatakse Los Angeleses 4000-le, pluss saadetakse juurde veel 700 merejalaväelast.

"Ja me viime sinna rohkem jõude kui vaja, sest me peame tagama seal seaduse ja korra. Seal oli katastroof," sõnas USA president Donald Trump.

Samuti ütles Trump, et tal ei oleks midagi California kuberneri Gavin Newsomi arreteerimise vastu.

"Gavinile meeldib reklaam, aga ma arvan, et see oleks hea. Ta on teinud kohutavat tööd," lisas Trump.

Ühtlasi laienesid meeleavaldused eile mitmetesse teistesse linnadesse üle riigi New Yorgi ja Washingtonini välja.

Kalam: seinad on täis soditud Trumpi administratsiooni vastaseid loosungeid

Los Angeleses protestide keskel viibiv ERR-i korrespondent Laura Kalam sõnas "Aktuaalsele kaamerale", et USA-s on hommik möödunud võrdlemisi rahulikult.

"Eile õhtul aeti meeleavaldajad laiali, aga usutavasti juba mõne tunni pärast koguneb neid jälle rohkem," lasus Kalam, kes kommenteeris Los Angelese hetkeolukorda riikliku kinnipidamisasutuse juures, kus hoitakse riigist väljasaadetavaid immigrante.

"Siin on rahvuskaarte ja mõned meeleavaldajad. Seinad on täis soditud Trumpi administratsiooni vastaseid loosungeid, mida hommikul ühest otsast juba pesti ja teisest otsast jälle juurde tehti. Tunne on, et midagi on toimunud ja toimumas, aga Los Angelese inimesed on murelikud Trumpi käsu peale saata siia lisajõudusid, sest sõjaväge kasutatakse siin politsei ülesannetes väga harva," sõnas Kalam.

Ühtlasi tõi Kalam välja, et esimesed üleriiklikud küsitlused on USA-s juba ilmunud, millest selgus, et 45 protsenti ameeriklastest ei kiida Trumpi praegust tegevust heaks. 38 protsenti aga kiidab.

"Kaitseminister Pete Hegseth ütles, et sõjavägi jääb LA-sse järgmiseks 60 päevaks, et näidata politsei suunas agressiivselt käitunud meeleavaldajatele, et neil ei ole plaan siit kuhugi kaduda. Kohalikus meedias on ka välja arvutatud, et kui sõjavägi järgmiseks kaheks kuuks LA-sse jääb, läheb see riigile maksma 134 miljonit dollarit. Trump ütles, et kui poleks lisajõude saatnud, oleks LA tänaseks juba maha põlenud, kuberner Gavin Newsom seevastu jälle vaidleb vastu ehk osariigi ja administratsiooni vahel on pinged väga palju teravnemas." lõpetas Kalam.