USA valitsus saatis merejalaväelased Los Angelesse meeleavaldusi vaigistama

Pinged on Los Angeleses kasvanud pärast seda, kui Trump aktiveeris laupäeval rahvuskaardi, sest California osariigi lõunaosas toimunud immigratsiooniameti haarangute järel puhkesid seal tänavameeleavaldused. Neli päeva väldanud protest on seni suurim konflikt, mille on vallandanud Trumpi administratsiooni agressiivsed püüdlused riigis ebaseaduslikult elavaid migrante välja saata.

Teade merejalaväelaste kohalesaatmisest tuli esmaspäeval, kui politsei hakkas laiali ajama sadu meeleavaldajaid, kes kogunesid Los Angelese kesklinna föderaalse kinnipidamiskeskuse juurde, kus välja saadetavaid immigrante hoitakse.

Rahvuskaardi üksused olid moodustanud inimeste hoonest eemal hoidmiseks aheliku ning seejärel liikus tänavale Los Angelese politsei (LAPD) rivi, hakates inimesi sündmuskohalt minema tõrjuma, tulistades nende suunas mittesurmava laskemoonaga. Politsei oli sarnast taktikat kasutanud reedest saadik.

LAPD teatas esmaspäeva hilisõhtul, et mõned meeleavaldajad hakkasid politseinike pihta erinevaid esemeid viskama ja seetõttu oli mittesurmava laskemoona kasutamine lubatud, lisades, et see võib põhjustada valu ja ebamugavustunnet.

California osariigi võimud kaebasid Trumpi administratsiooni esmaspäeval kohtusse, et takistada rahvuskaardi ja merejalaväe paigutamist linna, väites, et see rikub föderaalseadust ja osariigi suveräänsust.

I have formally requested the Trump Administration rescind their unlawful deployment of troops in Los Angeles county and return them to my command.



We didn't have a problem until Trump got involved. This is a serious breach of state sovereignty — inflaming tensions while… pic.twitter.com/SYIy81SZdH — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 8, 2025

USA merejalaväelasi on siseriiklikult paigutatud tsiviilkeskkonda suurõnnetuste, nagu orkaan Katrina ja 2001. aasta 11. septembri rünnakute järel, kuid USA sõjaväelaste kasutamine politseitegevuses on äärmiselt haruldane, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

Anonüümseks jääda soovinud USA ametniku sõnul ei tuginenud Trumpi administratsioon oma praeguses otsuses mässuseadusele (Insurrection Act), mis lubaks vägedel vahetult osaleda tsiviilõiguskaitses.

Pentagon kinnitas esmaspäeval, et 2000 rahvuskaardi sõdurist koosnevat kontingenti kahekordistatakse Los Angeleses 4000-le. Trump ütles esmaspäeval, et tunneb, et tal pole muud valikut, kui suurendada jõudu, et vältida vägivalla kontrolli alt väljumist.

Trump ütles ka, et toetab oma piirivalvejuhi Tom Homani ettepanekut vahistada California kuberner Gavin Newsom tema administratsiooni immigratsioonialaste seaduste jõustamise võimaliku takistamise eest. "Ma teeksin seda, kui ma oleksin Tom. Minu arvates on see suurepärane," ütles Trump ajakirjanikele.

Reporter: "Gavin Newsom is daring Tom Homan to come arrest him. Should he do it?"



Trump: "I would do it if I were Tom. I think it's great."



Wannabe dictator energy pic.twitter.com/Kx8XY3AiQK — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 9, 2025

Demokraatliku partei poliitikud ütlesid, et vabariiklase Trumpi otsus kasutada meeleavalduste maharusumiseks sõjalist jõudu on presidendivõimu kuritarvitamine ja California osariik väitis oma hagis, et see oli ebaseaduslik.

"Eskaleerimise tase on täiesti põhjendamatu, alusetu ja enneolematu," teatas Newsomi pressibüroo sotsiaalmeediakeskkonnas X.

Protestid on kestnud neli päeva

Senised protestid on toonud kaasa mõnekümne inimese vahistamise ja mõningase varalise kahju, sealhulgas isejuhtivate sõidukite Waymo hävimise, mis süüdati pühapäeva õhtul. Los Angelese politseijaoskonna teatel said viis ametnikku laupäeval ja pühapäeval kergemaid vigastusi, samuti viis politseihobust, mida kasutati rahvahulga kontrolli all hoidmiseks.

Enne politsei sekkumist esmaspäeval skandeerisid mitusada meeleavaldajat Los Angelese föderaalse kinnipidamisasutuse juures, kus immigrante hoitakse, et nad kõik vabastataks.

Kohalike uudisteväljaannete teatel tekkisid esmaspäeval meeleavaldused ka veel vähemalt üheksas USA linnas, sealhulgas New Yorgis, Philadelphias ja San Franciscos.

Trumpi administratsioon on väitnud, et eelmise presidendi, demokraadi Joe Bideni administratsioon lubas liiga paljudel immigrantidel riiki siseneda ja et demokraatide juhitud linnad, nagu Los Angeles, sekkuvad alusetult nende väljasaatmise püüdlustesse. Trump on lubanud riigist välja saata rekordarvu seal ebaseaduslikult viibivaid inimesi ja sulgeda USA-Mehhiko piiri, seades eesmärgiks vähemalt 3000 vahistamist iga päev.

Trump võib merejalaväelasi saata tsiviilülesandeid täitma seaduste teatud tingimuste korral või ka relvajõudude ülemjuhatajana. Viimati kasutati sõjaväge otseseks politseitegevuseks mässuseaduse alusel 1992. aastal, kui California toonane kuberner palus president George W. Bushil aidata reageerida Los Angelese rahutustele seoses mustanahalist autojuhti Rodney Kingi peksnud politseinike õigeksmõistmisega. 1992. aasta rahutustes hukkus üle 50 inimese ja need tekitasid kuue päeva jooksul ka umbes ühe miljard dollari ulatuses varalist kahju.

Föderaalseadus lubab presidendil kasutada rahvuskaarti, kui riiki tungitakse, kui on mäss või mässuoht või kui president ei suuda tavajõududega jõustada Ameerika Ühendriikide seadusi.