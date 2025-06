Tartu Herbert Masingu kooli direktor lahkub ametist

Tartus hariduslike erivajadustega lastele õpet pakkuvast Herbert Masingu koolist pöördus märtsis ja aprillis mitu õpetajat linna usaldusisiku poole seoses kooli töökultuuri probleemidega. Nii linn kui ka haridus- ja teadusministeerium ütlesid kogutud informatsiooni ja järelevalve põhjal, et koolis on probleeme nii dokumentatsiooniga kui ka personali puudutavates küsimustes.



9. juunil esitas Masingu kooli direktor Huko Laanoja lahkumisavalduse. Laanoja selgitas, et ametikohalt lahkumine oli tema enda valik ning talle ei avaldanud keegi selleks survet. Laanoja lisas, et pigem on nii koolipidaja kui ka koolipere tema otsuses üllatunud ning veidi kurvad. "Kui ma lahkun, siis mul endal ei jää küll ühtegi okast ühegi inimese suhtes ja ma loodan, et ka minu suhtes ei jää kellelegi okast hinge," rääkis Laanoja.



Teiste võimalike koolikollektiivi siseste muutuste kohta ütles Laanoja, et viimase kolme kuu jooksul ei ole tulnud talle rohkem lahkumisavaldusi, kui ühelt tugispetsialistilt ning ühelt rehabilitatsioonimeeskonna liikmelt.



Nüüd on alanud ka uue direktori otsingud. Tartu linnavalitsus ootab kandidaatide dokumente hiljemalt 9. juulil. Laanoja sõnas, et tema viimane tööpäev on 15. augustil.



"Ma lähen puhkama 30. juunist ja naasen tööle 11. augustil, et just tegeleda selle ametikoha üleandmisega," sõnas Laanoja.



Laanoja avaldas, et tema edasine plaan on terve juulikuu puhata ning augustis tööle tulles uuele koolijuhile head soovitused ja mõtted kaasa anda. Mis saab pärast 15. augustit, selle osas pole Laanoja veel otsust teinud.