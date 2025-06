Reformierakond algatas eelnõu lasteaia kohatasu kaotamiseks septembrist

Linnavolikogu rahanduskomisjon toetas esmaspäeval Reformierakonna lisaeelarvele tehtud muudatusettepanekut lasteaia kohatasu kaotamiseks.

Reformierakonna volikogu fraktsiooni esimees Mati Raidma ütles, et kuna lisaks rahalisele kattele tuleb kohatasu kaotamiseks muuta ka linnavolikogu sellekohast määrust, algatas Reformierakonna fraktsioon sellegi, et kohatasu kaotamisega edasi minna.

Tallinnas reguleerib lasteaia kohatasu suurust linnavolikogu määrus. Reformierakonna fraktsioon algatas eelnõu määruse muutmiseks, millega fikseeritakse, et kui lapse ja tema vanema(te) rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn, on vanem lasteaia kohatasu maksmisest vabastatud.

Raidma sõnul on lasteaia kohatasu kaotamise mõju Tallinna linna eelarvele 2025. aastal 2,8 miljonit eurot ja alates 2026. aastast suurusjärgus 10 miljonit eurot aastas.

Katteallikatena on erakond Raidma sõnul välja pakkunud kohatasu kaotamise katta puude istutamise ning linna püsikulude ja bürokraatia vähendamise arvelt.

Tallinna koalitsioon lasteaia kohatasu kaotamises kokkuleppele jõudnud ei ole, linna lisaeelarvet arutab volikogu neljapäeval toimuval istungil.