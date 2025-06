Pakosta umbusaldamine riigikogus kukkus läbi

Pakostale umbusalduse avaldamise poolt oli nelja tunni pikkuseks veninud arutelu järel 29 riigikogu liiget. Umbusalduse avaldamiseks olnuks vaja vähemalt 51 saadiku häält.

Riigikogu Keskerakonna, EKRE, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonid esitasid kolmapäeval umbusaldusavalduse Pakostale, heites ministrile ette, et tema vastutusalasse kuuluv riigiprokuratuur ei ole alustanud kriminaalmenetlust Pihlakodu suhtes, samuti on opositsiooni hinnangul Pakosta vassinud seoses 600 Rootsi vangi Tartusse toomisega.

Pakosta ütles, et teda süüdistatakse asjades, mida ta teinud ei ole ja mis lähevad vastuollu tema enda väärtushinnangutega.

Konkurentsiõiguse direktiivi ülevõtmisega venitamisega seoses ütles Pakosta, et sel ajal, kui direktiiv oleks tulnud üle võtta, olid justiitsministrid tänased opositsioonipoliitikud.

Vangide Eestisse toomise kohta ütles Pakosta, et 2023. aastal enne riigikogu valimisi tutvustas võimalust vanglat rentida välisriikidele Isamaa erakond. Seejuures rõhutas ta, et kindlat kokkulepet sõlmitud ei ole ning selleks on peetud eelkonsultatsioone.

Pihlakodu teemal ütles Pakosta, et opositsioon heidab talle ette, et ta pole rikkunud seadust. Ta rõhutas, et seaduse järgi ei tohi minister sekkuda kriminaalmenetlusse.

"Meie elame vabas õigusriigis, kus poliitikud ei sekku kriminaalmenetlustesse. Poliitikud ei ole need, kes lähevad näpuga näitama, et menetlege seda," ütles Pakosta.

Ministri sõnul on ta algusest peale kinnitanud, et iga vägistamine tekitab tervisekahju. "Siin ei ole mingisugustki kahtlust. Ma olen kasutanud kõiki tööriistu, mis mul seaduse järgi kasutada on," lausus Pakosta. "Moraalne hinnang sellisele vägistamisele saab olla ainult täielikult hukkamõistev ja ei ole mingit kahtlust selles, et iga vägistamine tekitab kahju kannatanutele, kannatanute lähedastele."

Umbusalduse avaldamise algatas kolmapäevasel riigikogu täiskogu istungil 42 opositsiooni saadikut. Valitsus taotles kolmapäeval erakorralisel e-istungil riigikogu juhatuselt, et umbusaldusavaldust arutataks neljapäeval parlamendis esimesel võimalusel.