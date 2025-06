Miljonid inimesed protestivad Ameerikas Trumpi ja tema poliitika vastu

Miljonid ameeriklased osalevad üle kogu riigi No Kings protestidel, et mõista hukka president Donald Trumpi autoritaarne poliitika ja demokraatia militariseerimine. Protestid toimuvad samal päeval, kui Trump viibib USA armee 250. aastapäeva sõjaväeparaadi Washingtonis.

Sadades linnades üle Ameerika toimuvad laupäeval suured meeleavaldused president Donald Trumpi vastu. Meeleavaldused on tingitud protestidest, mis puhkesid Los Angeleses illegaalsete immigrantide tabamiseks mõeldud haarangute vastu.

Trump otsustas Los Angelese protestidele vastata sõjaväeliste jõududega, saates linna 4000 rahvuskaardi sõdurist koosneva kontingendi ja lisaks veel 700 merejalaväelast.

Korrakaitsjad vastasid protestidele pisargaasi, kummikuulide ja paukgranaatidega. Ametnikud kehtestasid Los Angeleses liikumiskeelu ja demokraatidest kubernerid nimetasid Trumpi kaardiväe lähetamist "murettekitavaks võimu kuritarvitamiseks", mis "näitab, et Trumpi administratsioon ei usalda kohalikku õiguskaitset".

No kings protest toob kokku miljonid inimesed

14. juunil, mil Donald Trump osaleb Washingtonis sõjaväeparaadil, et tähistada USA armee 250. aastapäeva, toimuvad üle riigi suured meeleavaldused.

Sõjaväeparaad langeb kokku ühtlasi presidendi 79. sünnipäevaga. Paljudele ameeriklastele on jäänud mulje, et Trump korraldab oma isikliku pidupäeva tarbeks maksumaksja raha eest suursuguse ürituse.

"14. juunil toob president Trump tänavale tankid ja korraldab oma sünnipäeval telesaadete jaoks mõeldud demonstratsiooni. Vaatemäng, mille eesmärk on näidata tugevust, kuid tegelikku võimu Washingtonis ei lavastata," seisab protesti jaoks loodud ametlikult kodulehel.

USA protesti No Kings toimumiskohad Autor/allikas: Kuvatõmmis/NoKings

"No Kings on üleriigiline trotsimise päev. Linnaosadest väikelinnadeni, kohtumaja treppidest kogukonnaparkideni - võtame meetmeid autoritaarsuse tagasilükkamiseks ja näitame maailmale, milline demokraatia tegelikult välja näeb. Me ei kogune tema ego toitmiseks. Me ehitame liikumist, mis jätab ta maha. Lipp ei kuulu president Trumpile. See kuulub meile. Me ei vaata ajaloo toimumist. Me teeme seda. 14. juunil ilmume me kõikjale, kus teda pole, et öelda - ei troonid, kroonid ega kuningad," kirjutati kodulehel.

Korraldajate sõnul on No Kings meeleavaldus eeldatavasti suurim ühepäevane meeleavaldus pärast Trumpi ametisse naasmist. Korraldajad teatasid, et valmistuvad miljonite inimeste tänavatele tulekuks kõigis 50. osariigis.

Väljaspool Ameerikat toimuvad Trumpi-vastased meeleavaldused Kanadas, Saksamaal, Mehhikos, Hollandis, Rootsis, Hispaanias ja veel mitmetes teistes riikides.

Trump lubab paraadi härivatele meeleavaldajatele "väga suurt jõudu" näidata

Trumpi ammune unistus sõjaväeparaadist saab teoks USA relvajõudude asutamise 250. aastapäeva puhul. Väljas on ligi 7000 sõdurit, kümned tankid ja helikopterid. Armee teatel läheb ettevõtmine maksma kuni 45 miljonit dollarit.

President on teatanud, et Washingtoni paraad tuleb "nagu ei ükski teine", kuid on lubanud kasutada "väga suurt jõudu", kui protestijad peaksid üritama etendust häirida.