Stubbi sõnul räägib ta Trumpiga iga nädal

Vabariigi president Alexander Stubb väidab Soome kaitseväe ajakirjas Ruotuväki, et vestleb iganädalaselt USA presidendi Donald Trumpiga ning loodab, et Soome mängib Ukraina rahuprotsessis olulist, kuid vaoshoitud rolli.

Ajalehes väidab Stubb, et püüab tugevdada Soome rolli Ukraina rahuprotsessis ja teha Trumpile selgeks, millised tingimused on Ukrainas rahu saavutamiseks vajalikud, vahendas Yle.

Stubbi sõnul hoiab ta NATO ja EL-i juhte aruteludega kursis. Tal on tihedad kontaktid ka Saksamaa, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Itaalia ja Norra juhtidega.

"Püüame taustal igati abiks olla. Soomel ei ole vaja olla rahuprotsessi keskmes, vaid pigem tahame aidata suurtel riikidel tervikpilti mõista," ütles Stubb intervjuus ajakirjale Ruotuväe.

Stubbil on õnnestunud lühikese ajaga luua Trumpiga lähedane suhe ja tõusta Soome presidendi jaoks erakordselt kesksele positsioonile rahvusvahelisel poliitikalaval.

Märtsi lõpus sai Stubb demonstreerida oma oskusi Ameerika Ühendriikide presidendile, kui ta sai kutse mängida golfi Trumpi Mar-a-Lago residentsis Floridas.

Vanemteadur Peter Rough ütles Yle'le juuni alguses, et Stubbil on teiste maailma liidrite ees märkimisväärne eelis. Rough on Washingtoni mõttekoja Hudsoni Instituudi direktor.

Tema sõnul on Stubbi kõige olulisem saavutus ühenduse loomine Trumpiga.

Stubb on oluline kanal sõnumite edastamiseks eurooplastele ja Ukrainale selle kohta, mida tema arutelud Trumpiga on toonud. Kõige olulisem on aga tema aeg USA presidendiga ja sõnumid, mida ta on suutnud Washingtonile edastada.