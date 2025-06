Nafta hind veereb taas allamäge

Iraani ja Iisraeli konflikt pole häirinud laevaliiklust Hormuzi väinas ning nafta hind on võtnud taas suuna alla.

Iisrael alustas eelmisel nädalal rünnakut Iraani vastu ja nafta hind võttis suuna üles. Esmaspäeval veeres aga hind allamäge ja esmaspäeva õhtu paiku oli rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind 71,46 dollarit barreli kohta.

Ajalehe Financial Times analüüs näitab, et konflikt ei ole oluliselt mõjutanud laevade liikumist Hormuzi väinas. Ka andmefirma Kpler teatas, et tankerite arv Hormuzi väinas ei ole vähenenud.

Hormuzi väina läbib iga päev umbes 21 miljonit barrelit naftat, mis tuleb Iraanist, Iraagist, Kuveidist, Saudi Araabiast, Katarist ja Araabia Ühendemiraatidest.

"Turgu rahustab asjaolu, et oleme näinud rünnakuid energiataristu vastu, kuid need piirdusid riigisiseste energiasüsteemidega," ütles Kpleri analüütik Homayoun Falakshahi.