Oluline Iisraeli-Iraani konfliktis neljapäeval, 19. juunil kell 23.07:

- Trump teeb Iraani osas otsuse järgmise kahe nädala jooksul;

- Iraan: Iisraeli haiglat tabanud rünnaku sihtmärk oli sõjaväeobjekt;

- Netanyahu: Iraan maksab haigla ründamise eest kõrget hinda;

- Iisraelis sai vigastada vähemalt 32 inimest;

- Iisraeli armee lubas inimestel varjenditest väljuda;

- Iisrael tabas väidetavalt Iraani raskeveereaktorit;

- Iraan tabas rakettidega Iisraeli tsiviilpiirkondi;

- Iraani rünnakus sai kahjustada Lõuna-Iisraelis asuv haigla;

- Iraan ründas Iisraeli rakettidega;

- Bloomberg: USA valmistub Iraani lähipäevil ründama;

- Iisraeli sõjavägi teatas uutest rünnakutest Iraanile;

- Meedia: Trump kiitis heaks plaani Iraani rünnata, kuid lõplikku otsust pole veel teinud;

- BBC: USA on oma sõjalisi ressursse Lähis-Itta ümber suunanud;

- Iraan: Iisrael häkkis lühiajaliselt riigitelevisiooni ülekannet;

- Põhja-Korea mõistis hukka Iisraeli rünnakud Iraanile.

Trump teeb Iraani osas otsuse järgmise kahe nädala jooksul

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt vastas neljapäeval toimunud pressiüritusel ajakirjanike küsimustele Iisraeli-Iraani konflikti ja USA võimaliku sekkumise kohta.

Ta luges president Donald Trumpi avaldust, milles ütles, et president otsustab, kas korraldab USA rünnaku Iraanile järgmise kahe nädala jooksul või mitte. Avalduse kohaselt soovib ta lubada diplomaatilistel jõupingutustel jätkuda, enne kui langetab lõpliku otsuse USA sõjalise tegevuse kohta.

Leavitt kutsus ka toetajaid üles "usaldama president Trumpi", kuna mõned MAGA liitlased kritiseerisid administratsiooni kaalutlust USA suurenenud seotuse üle konfliktis.

"President Trumpil on uskumatud instinktid ning ta hoidis Ameerikat ja maailma oma esimesel presidendiajal kaitstuna, viies ellu rahu tugeva välispoliitilise tegevuskava kaudu," ütles Leavitt.

"Mis puudutab Iraani, siis ei tohiks kedagi üllatada presidendi seisukoht, et Iraan ei tohi kindlasti tuumarelva endale hankida – ta on selles juba aastakümneid kindel olnud, mitte ainult presidendina, mitte ainult presidendikandidaadina, vaid ka tavakodanikuna," lisas Leavitt.

Iisraeli armee tabas ligi 100 Iraani sihtmärki

Iisraeli sõjaväeametnik teatas neljapäeval, et riigi armee tabas ligi 100 Iraani sihtmärki. Iisraeli teatel osales rünnakus ligi 40 sõjalennukit, vahendas The Wall Street Journal.

Iisraeli kaitseminister Israel Katz andis neljapäeval märku, et riik võib võtta sihikule ka Iraani režiimi juhi ajatolla Ali Khamenei.

"Khamenei kuulutab avalikult, et tahab Iisraeli hävitamist. Ta annab isiklikult käsu tulistada haiglaid. Ta peab Iisraeli riigi hävitamist eesmärgiks. Sellise mehe eksisteerimist ei saa kauem lubada," ütles Katz.

Netanyahu lubas Iraani tuuma- ja raketiohu kõrvaldada

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas neljapäeval kõrvaldada Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide ohu.

Netanyahu sõnul on Iisrael hävitanud ligi poole Iraani raketiheitjatest

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas neljapäeva õhtul, et riigi armee on hävitanud ligi poole Iraanile kuuluvatest raketiheitjatest.

"Me ründame Iraani raketiheitjaid. Pole nii oluline, kui palju rakette neil on. Oluline on see, kui palju raketiheitjaid neil on. Ma arvan, et oleme juba poole peal nende raketiheitjatega," ütles Netanyahu.

Iraan: Iisraeli haiglat tabanud rünnaku sihtmärk oli sõjaväeobjekt

Lõuna-Iisraelis haiglat tabanud raketirünnaku peamine sihtmärk oli sõjaväe- ja luurebaas, teatas Iraan neljapäeval.

Iraani raketid tabasid Lõuna-Iisraeli haiglat ja kahte linna Tel Avivi lähedal.

"Rünnaku peamine sihtmärk oli armee juhtimis- ja luurebaas (IDF C4I) ja armeeluurelaager Gav-Yami tehnoloogiapargis, mis asub Soroka haigla lähedal," teatas Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA.

Haiglat tabas üksnes lööklaine, tegelik sihtmärk oli sõjaväerajatis, lisas agentuur.

Ka Iraani välisminister Abbas Araghchi väitis, et islamiriik ründas piirkonnas asuvat sõjalist objekti.

WHO: meditsiiniasutuste ründamine Iraani-Iisraeli tülis on õõvastav

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht mõistis neljapäeval hukka rünnakud meditsiiniasutuste vastu Iraani ja Iisraeli vahel lahvatanud relvakonfliktis ja nimetas tekkinud olukorda õõvastavaks.

Netanyahu: Iraan maksab haigla ründamise eest kõrget hinda

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles neljapäeval, et Iraan maksab riigi lõunaosas Beer-Shevas asuvale Iisraeli Soroka haiglale suunatud raketirünnaku eest "kõrget hinda".

Netanyahu märkis, et raketirünnakud tabasid nii Iisraeli haiglat kui ka tsiviilelanikke riigi keskosas.

"Me nõuame Teherani türannidelt selle eest kõrget hinda," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Iisraeli väed ja päästeteenistused Iraani raketirünnaku sündmuspaigas Ramat Ganis Autor/allikas: SCANPIX/AFP/AHMAD GHARABLI

Iisraelis sai vigastada vähemalt 65 inimest

Iisraeli hädaabiteenistuste teatel sai neljapäeval Iraani viimases rünnakulaines haavata vähemalt 65 inimest.

Iisraeli hädaabiteenistus Magen David Adom (MDA) teatas, et kolm inimest, sealhulgas 80-aastane mees ja kaks umbes 70-aastast naist, on raskes seisundis.

Kaks inimest on "keskmises seisundis" ja 42 inimest said šrapnelli- ja plahvatustrauma tagajärjel kergemaid vigastusi, öeldi teates.

Lisaks sai 18 inimest vigastada varjupaika joostes, kuid nende seisundit ei täpsustatud.

MDA meeskonnad pakuvad mitmes kohas arstiabi ja evakueerivad kannatanuid haiglatesse, lisati teates.

Iisraeli armee lubas inimestel varjenditest väljuda

Iisraeli armee teatas neljapäeval, et inimesed võivad hommikul mitut riigi piirkonda, sealhulgas Tel Avivi ja Jeruusalemma tabanud Iraani raketirünnaku järel varjenditest väljuda.

"Olukorda hinnanud, andis kodurinde väejuhatus teada, et varjenditest on lubatud nüüd lahkuda," teatas sõjavägi avalduses.

Sõjaväeametnik lisas, et Iraani hommikuses rünnakus tulistati Iisraeli suunas kümneid ballistilisi rakette.

Iraani raketirünnakus Tel Avivile sai parameedikute teatel viga vähemalt 25 inimest – esialgu puudub info, mis seisus vigastatud on.

Iisrael tabas väidetavalt Iraani raskeveereaktorit

Iraani riiklik meediaagentuur IRIB kirjutab, et Iisrael tabas Araki raskeveereaktorit, mis on umbes 250 kilomeetrit Teheranist edelas asuv tuumarajatis.

IRIB-i teatel tulistati rajatise pihta umbes kell kuus hommikul kaks mürsku. Rajatise kahjustused pole aga tõsised ja kiirgust pole.

Enne rünnakut andis Iisraeli kaitsevägi Araki rajatise lähedal elavatele elanikele evakueerimishoiatuse.

Araki raskeveereaktor oli 2015. aastal USA ja teiste suurriikidega sõlmitud tuumaleppe keskmes, kuna rasket vett (või deuteeriumoksiidi) saab kasutada plutooniumi tootmiseks – see annab Iraanile lisaks rikastatud uraanile teise variandi potentsiaalse tuumapommi loomiseks.

Lepingu kohaselt oli Iraan kohustatud Araki ümber kujundama uurimisrajatiseks, mis ei saaks enam toota relvastuses kasutatavat plutooniumi. Kuid aastate jooksul on Iraan rikkunud mõningaid lepingu aspekte ega luba enam ÜRO inspektoritel jälgida oma raske vee tootmist ega varusid.

Rünnak toimus peaaegu nädal pärast seda, kui Iisrael võttis sihikule kolm Iraani tuumarajatist – Natanzi, Isfahani ja Fordo.

Iraan tabas rakettidega Iisraeli tsiviilpiirkondi

Iisraeli sõjaväeametniku sõnul lasi Iraan välja kümneid ballistilisi rakette, millest mitu tabasid tsiviilpiirkondi.

Ametniku sõnul tabas mitu tsiviilelanikkonda, sealhulgas Lõuna-Iisraelis asuvat Soroka haiglat.

Iisraeli kaitseväe koduväe otsingu- ja päästemeeskonnad on saadetud mitmesse teatatud tabamuskohta, ütles ametnik.

Iraani rünnakus sai kahjustada Lõuna-Iisraelis asuv haigla

Iraani rünnakutes Iisraelile sai kahjustada Be'er-Sheva linna haigla, teatas haigla pressiesindaja.

Soroka meditsiinikeskuse pressiesindaja teatas, et praegu tegeleb haigla kahjustuste hindamise ja vigastatute tuvastamisega.

"Palume teil praegu haiglasse mitte tulla," ütles pressiesindaja.

Sotsiaalmeedias levivad videod, mis väidetavalt näitavad haigla ümbrust pärast rünnakut. Videotes on näha mitut kahjustatud ehitist ja maapinnal olevaid rusuhunnikuid.

Massive damage to Soroka Medical Center in Beersheba, following the impact of a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/8rXhGeuk0z — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025

Haigla kirjeldab end kui üht Iisraeli juhtivat meditsiinikeskust.

Iraan ründas Iisraeli rakettidega

AFP reporterid kuulsid plahvatusi Tel Avivis ja Jeruusalemmas ning üle riigi kõlas õhuhäire.

Ajakirjanike sõnul olid Jeruusalemmas kõlanud plahvatused kõige valjemad.

Uudisteagentuur Reuters teatas, et Lõuna-Iisraelis tabas mitu raketti tsiviilasulaid ja haiglat. Reutersi andmetel oli rakette kümneid.

Iisraeli ajalehe Haaretz teatel sai Lõuna-Iisraelis asuv Soroka haigla rünnakus märkimisväärseid kahjustusi.

Väljaande Times of Israeli andmetel sai inimesi vigastada riigi lõuna- ja keskosas toimunud rünnakutes.

Iraani ballistiline rakett Tel Avivi kohal Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ABIR SULTAN

Bloomberg: USA valmistub Iraani lähipäevil ründama

USA kõrgemad ametnikud valmistuvad võimalikuks rünnakuks Iraanile, väidavad asjaga tuttavad inimesed. Washington koondab vägesid Teheraniga otse konflikti astumiseks, kirjutab Bloomberg.

Olukord on alles arenemas ja võib muutuda, rõhutasid allikad.

Osad allikad viitasid võimalikele plaanidele rünnaku korraldamiseks nädalavahetusel.

Ühe allika sõnul on rünnakuks valmistuma hakanud ka mitmete föderaalagentuuride juhid.

Iisraeli sõjavägi teatas uutest rünnakutest Iraanile

Iisraeli sõjavägi teatas neljapäeva varahommikul, et korraldab uut rünnakutelainet Iraani pealinna Teherani ümbruses ja teistes riigi piirkondades.

Rünnakute sihtmärkide kohta ei avaldanud Iisrael kohe üksikasju, kuid need algasid pärast Iraanist väljalastud rakettide allatulistamist.

Iisraeli sõjavägi soovitas iraanlastel kahest asulast lahkuda enne, kui teeb seal rünnakuid sõjalisele taristule.

"Iisraeli kaitsejõud edastavad kiireloomulise hoiatuse elanikele, töötajatele ja neile, kes viibivad kahes Iraani külas – Arakis ja Khondabis. Soovitame kaardil märgitud aladelt viivitamata evakueeruda, enne kui võtame sihikule Iraani režiimile kuuluva sõjalise taristu," kirjutati araabia- ja pärsiakeelses postituses suhtlusvõrgustikus Telegram.

Meedia: Trump kiitis heaks plaani Iraani rünnata, kuid lõplikku otsust pole veel teinud

USA president Donald Trump kiitis teisipäeva õhtul heaks plaanid Iraani rünnata, kuid ta pole veel lõplikku otsust teinud, kas riiki rünnata, teatas BBC USA partner CBS.

Trump hoidus rünnakute alustamisest lootuses, et Iraan nõustub oma tuumaprogrammist loobuma, ütles kõrgem luureallikas CBS-ile.

Iraani raketirünnaku otsetabamuse sündmuskoht Iisraelis Ramat Ganis. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Oded Balilty

BBC: USA on oma sõjalisi ressursse Lähis-Itta ümber suunanud

Samal ajal kui kasvavad spekulatsioonid, et USA võiks liituda Iisraeli rünnakutega Iraani vastu, on Washington oma sõjalisi ressursse Lähis-Itta ümber suunanud, kirjutab BBC.

USA ametnik ütles kuu alguses, et piirkonnas on umbes 40 000 USA sõdurit.

Viimaste päevade jooksul on Ameerikas asuvatest baasidest Euroopasse viidud vähemalt 30 USA sõjalennukit. Kõik lennukid on USA sõjatankerlennukid, mida kasutatakse hävituslennukite ja pommitajate tankimiseks.

Lennukikandja USS Nimitz seilab Lõuna-Hiina merelt Lähis-Ida poole koos mitme raketihävitajaga. Teised sõjalaevad on paigutatud Omaani ja Pärsia lahele ning on juba aidanud Iisraelil Iraani rakette alla tulistada.

Reutersi uudisteagentuuri andmetel on Washington viinud Lähis-Idas asuvatesse baasidesse ka F-16, F-22 ja F-35 hävitajad.

The Times kirjutas kolmapäeval USA võimest hävitada Iraani tuumarajatisi.

Iraan: Iisrael häkkis lühiajaliselt riigitelevisiooni ülekannet

Iraani meedia teatas kolmapäeval, et Iisrael häkkis lühiajaliselt riigitelevisiooni ülekannet.

Küberrünnaku ajal näidati kaadreid Iraani naiste protestidest ja kutsuti inimesi tänavatele tulema.

Päevaleht Hamshahri jagas sotsiaalvõrgustikus Telegram videot lühikesest katkestusest.

"Häkkerid imbusid riigitelevisiooni ja edastasid üleskutse inimestele tänavatele tulla," lisati uudises.

"Häired olid tingitud küberrünnakutest, mille viis läbi sionistlik vaenlane ja mis häirib satelliitülekannet," hoiatas Iraani riigitelevisioon vaatajaid.

Põhja-Korea mõistis hukka Iisraeli rünnakud Iraanile

Põhja-Korea mõistis neljapäeval teravalt hukka Iisraeli rünnakute alustamise Iraanile ning hoiatas USA ja Euroopa suurriike sõjale õhutamise eest, teatas välisministeeriumi pressiesindaja.

"Põhja-Korea väljendab tõsist muret Iisraeli sõjalise rünnaku üle ja mõistab selle otsustavalt hukka," ütles kõneisik avalduses, mida vahendas riiklik uudisteagentuur KCNA.

"Iisraeli poolt tsiviilisikute tapmine on "andestamatu inimsusevastane kuritegu", jätkas eestkõneleja.

"Iisraeli ebaseaduslik riiklikult toetatud terroriakt suurendab uue täiemahulise sõja ohtu Lähis-Ida piirkonnas," lisas pressiesindaja.