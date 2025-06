Sõda Lähis-Idas tõstis hüppeliselt Eesti tanklates hindasid

Neljapäevase seisuga maksab bensiin 95 tanklates 1,7, bensiin 98 1,5 ja diislikütus 1,7 eurot liitri eest. Postimehe andmetel oli veel reedel bensiin 95 liiter 1,584 eurot, diislikütuse liiter 1,424 eurot.

Alexela energiamüügi juhi Tarmo Kärsna sõnul on kütusehindade tõus otseselt tingitud sõjast Iisraeli ja Iraani vahel.

"Põhjus on lühidalt öeldes Lähis-Ida sõda. Kui Iisraeli ja Iraani vahel see konflikt tekkis, siis nii nafta kui ka valmiskütuste hinnad hüppasid üles. Kui see konflikt oleks jäänud lühiajaliseks, siis reeglina need kõrgemad hinnad meie tanklatesse ei jõuagi. Esmaspäeval oli veel lootust, et asi rahuneb, aga need viimaste päevade sündmused on ikkagi mõjutanud Eestit nii, et hind tuli korra alla ja nüüd see viiepäevane n-ö lõtk on läbi ning kõrgemad hinnad jõudsid viitega tanklatesse," lausus Kärsna.

Kütuse hinnad Neste tanklates. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Energiamüügi juht tõi ka välja, et ajal, mil maailmaturul hinnad tõusid, toimus Eestis hoopis hinnalangus. Kuna hind on maailmaturul aga endiselt kõrgeks jäänud, siis lõpuks jõudis mõju sisseostuga Eestisse järele.

Kärsna ei oska ka öelda, millal ja kas on oodata hinna veelgi suuremat tõusu või hoopiski langust.

"Maailm praegu ootab. Eile õhtul ütles Donald Trump, et järgmine nädal toimub midagi suurt. Spekuleeritakse, et mis siis juhtuma hakkab. Põhiline murekoht on see, et konflikt eskaleerub ja et Iraan sulgeb Hormuzi väina. Kas nad võtavad meeleheitliku otsuse vastu, panevad selle kinni ja riskivad sellega, et ka kõik teised Araabia riigid astuvad nende vastu, sest seal liigub 25 protsenti maailma toornaftast. Samas, kui ütleme, et on näha, et see konflikt jääb pigem hõõguma, siis tuleb hind alla ja suhtleliselt kiiresti," sõnas Kärsna.