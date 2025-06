Trump Putinile: vahenda esmalt oma sõda ja siis muretse Lähis-Ida pärast

Ameerika riigipea Donald Trump avaldas, et soovitas Vene režiimi juhil Vladimir Putinil tegeleda ennekõike sõja lõpetamisega Ukrainas ning jätta Iisraeli-Iraani sõja vahendamine hilisemaks.

"Rääkisin temaga eile ja ta pakkus tegelikult abi vahendamisel. Ütlesin, et tee mulle teene... Vahenda enda oma," ütles Trump ajakirjanikele.

"Esmalt vahendame Venemaad, okei? Ma ütlesin: "Vladimir, vahendame kõigepealt Venemaad. Selle (Lähis-Ida - toim) pärast võid hiljem muretseda," lisas Trump.

Vahetult pärast Trumpi avaldust ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et USA president rääkis Putiniga vestlusele viidates "piltlikult", vahendas Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS.

"Elu on tänapäeval nii sündmusterohke, et mitut päeva hõlmav tagasivaade on nagu tagasivaade eilsele," lisas Peskov, andes mõista, et 17. juunil sellist vestlust polnud.

Trumpi sõnavõtt tuli vaid mõni päev pärast seda, kui ta ütles, et on "avatud" ideele, et Putin astub Iisraeli ja Iraani vahendaja rolli, mis kutsus esile USA liitlaste kriitika.

15. juunil väitis Trump, et Putin on "valmis" ja oli hiljutises telefonikõnes seda Venemaa presidendiga pikalt arutanud.

Putin, kelle riik on süvendanud sõjalist koostööd Teheraniga, vestles 13. juunil eraldi Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja Iraani presidendi Masoud Pezeshkianiga. Ta mõistis hukka Iisraeli õhurünnakud Iraanile ja pakkus Venemaad läbirääkimiste vahendajaks.

Putini pakkumise on mitmed lääne liidrid tagasi lükanud.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et Venemaa "ei saa olla vahendaja", arvestades tema sõda Ukraina vastu. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kordas seda seisukohta, öeldes 17. juunil, et Putinit "ei saa usaldada rahu vahendajana".

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles teisipäeval, et Iisrael ei paista olevat valmis Moskva pakutavaga nõustuma. Iisrael pole ideed isegi avalikult kommenteerinud.

Ukraina, mille sihikule on sattunud tuhanded Venemaale tarnitud Iraanis toodetud Shaheed-droonid ja -raketid, hoiatas, et Teheran on "probleemide allikas" nii regionaalselt kui ka globaalselt.

Vaatamata Trumpi viimasele kriitikale Putini ambitsioonide osas, on USA president jätkuvalt vältinud Moskvale täiendavate sanktsioonide kehtestamist.