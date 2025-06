Tartu koolid tegid gümnaasiumikohti juurde

Tartu gümnaasiumid leidsid neljapäeval võimaluse luua algavaks õppeaastaks juurde 50 lisanduvat õppekohta era- ja munitsipaalkoolides, mille täitmiseks on koolid saatnud välja ka kutsed ootenimekirja õpilastele.

Eelkõige oli koolikohtade lisamise põhjuseks surve meediast ja mujalt, ütles Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave. "Üritame maksimaalselt nõudlust rahuldada," lisas ta.

"Tegelikult Tartus olukord nii kurb ei ole, aga nüüd on üldise kära foonil ärganud ka need, kes poleks nagunii gümnaasiumisse sisse saanud," ütles Raave.

Samas nentis Raave, et selle aasta põhikoolilõpetajate arv oli tõepoolest suurem kui varem.

"Aga gümnaasiumikohti on neile juurde tehtud. Koos selle 50 lisakohaga on 1261 gümnaasiumikohta ja Tartus oli 1385 põhikooli lõpetajat," sõnas Raave.

Raave sõnul valmistuvad koolid gümnaasiumklassidesse senise 32–34 õpilase asemel võtma 36 õpilast. "Petersoni gümnaasium üritab üheksat paralleeli teha," sõnas Raave.

Minister Kristina Kallas on välja toonud, et heade tulemustega Tartu sissekirjutusega laste kohad võtavad ära naabermaakondade õpilased, kuigi neil oleks võimalik jääda ka oma kodukohta ja minna Võru, Paide või Valga riigigümnaasiumisse. Seega pani minister ette, et Tartu ja ka Pärnu õpilastel võiks olla oma kodulinna gümnaasiumisse astumisel eelis.

Raave ütles, et see kava on tõesti õhus.

"Varem me pole seda kaalunud, aga nüüd kaalume. Tartlastele oleks see muidugi meelepärane, aga me peame vaatama, et me ei läheks seadusega vastuollu. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ei näe ette, et gümnaasiumisse astumisel võiks teha elukohapiirangut," sõnas Raave.

Samas on haridusjuhi sõnul võimalik asja lahendada ka ministri määrusega. "Kohtume ministriga 27. juunil. Kaalume kindlasti piirangut järgmisest aastast," sõnas Raave.

Raave tõi välja, et mure koolikohtade pärast on alanud varem, kui kohtade määramisega on üldse lõpule jõutud. Neljapäeva seisuga on oma õppima asumise soovi Tartu linna gümnaasiumites vastu võtnud 357 õpilast.

Raave sõnas, et koolikohtade teema kerkimise üheks põhjuseks võivad olla ka kohalike omavalitsuste valimised. "Haridusminister esindab Tartu linnas opositsiooni ja opositsioon teeb oma tööd," ütles Raave.

Võru koolijuht: kodust Tartusse minekul peaks olema hea põhjendus

Kristina Kallase sõnul Tartu näinud juba mitu aastat, et Lõuna-Eestist voolab õpilasi just neile. Tartusse kandideerib üle kolmandiku õppijaid mujalt Eestist, ütlevad ministeeriumi andmed.

Miks ei soovi Lõuna-Eesti noored jätkata haridusteed kodukoha gümnaasiumis?

Võru riigigümnaasiumi direktori Karl Kirdi sõnul on kaks põhjust, miks valitakse Võru riigigümnaasiumi asemel Tartu koolid.

"Ühelt poolt soovivad Tartusse minna need õpilased, kellel on väga kindel teadmine, et nad soovivad minna ülikooli edasi Tartusse ja siis on neil selleks ajaks juba linnaga harjutud ja elukoht olemas. Teised noored soovivad aga lihtsalt keskkonnavahetust ja kodust eemal iseseisvat elu alustada," rääkis Kirt.

Seda, et valik tehtaks Tartu kasuks Võru gümnaasiumi taseme pärast, Kirt ei usu. "Siin pole sellist taseme erinevust, et Tartust saaks parema gümnaasiumihariduse," ütles Kirt. Kirt rääkis, et nende kooli riigieksamite tulemused olid head ja õpilased on kooli esindanud olümpiaadidel.

Postimehe koostatud koolide edetabeli järgi oli Võru gümnaasium mullu riigieksamite tulemuste järgi 30. kohal. Aasta varem oli kool 18. kohal.

Kirdi sõnul peaks Võru asemel Tartu valiv noor küsima endalt väga selgelt, miks ta seda teeb.

"Ja kui ta oskab sellele küsimusele vastata, ja tal on kindlad edasise haridusteega seotud põhjused, siis on kõik hästi. Aga kui ta soovib Tartusse lihtsalt sellepärast, et saaks kodust ära, siis on tema äramineku koha peal küll küsimärk. Peab olema väga hea põhjendus, miks kodukohast ära minna," sõnas Kirt.

Kirdi sõnul pole see ainult negatiivne, et Võru ja maakonna noored Tartusse kolivad.

"See on hea näitaja, kui Võru põhikooli tasemega on võimalik saada Hugo Treffneri gümnaasiumi," ütles Kirt.

Võru gümnaasium võtab aastas vastu 96 kuni sada õpilast.

"Äraliikumisi gümnaasiumi jooksul on: kas langetakse välja või vahetatakse kooli, nii et lõpetab meil 70 õpilase ringis. Meil on võimalik ka vaheklassidesse õpilasi vastu võtta," sõnas Kirt.

Tartu gümnaasiumite lõplikud nimekirjad selguvad 29. juuniks.