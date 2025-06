Pühapäeva õhtu tuleb selge

Kätte jõudis suvine pööripäev ning hommikul kell 5:42 algas ametlikult suvi. Ühtlasi on laupäeval aasta pikim päev, mis näiteks Tallinnas kestab 18 tundi ja 41 minutit.

Pühapäeva öösel liigub madalrõhkkond Lõuna-Soomest Peipsi taha ja hoiab ilma Baltimaades veel mitmel pool sajusena ja paisutab põhjakaare tuule tugevaks.

Pühapäeval liigub Läänemerele Skandinaavia kõrgrõhuala, mis õhtuks laieneb Baltimaade kohale. Päeva esimesel poolel sajab meil veel hoovihma, pärastlõunal sajuhood lakkavad ja tuul järk-järgult nõrgeneb.

Pühapäeva õhtu on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on kuni 17 kraadi.

Esmaspäeva öösel on Baltimaade kohal veel kõrgrõhuala, pilvi on hõredalt, tuul on vaikne ja õhusoe langeb sisemaal kohati 4 kraadini. Päeval liigub aga Skandinaavia kohal oleva osatsükloni sajune lohk meie suunas. Selle mõjul sajab hoovihma jaanilaupäeval algul vaid saartel, pärastlõunal ka sisemaal. Ja tuul muutub saartel ja läänerannikul õhtuks taas tugevaks.

Öö tuleb pilves selgimistega ning hoovihma sajab enam just Ida-Eestis. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 3-9, rannikul 7-13, iiliti 18 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 11, rannikul kuni 13 kraadi.

Ka hommik on pilves selgimistega ja mõnel pool sajab hoovihma. Puhub kirde- ja põhja, Lõuna-Eestis ka loodetuul 3-13, puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 10 kuni 13 kraadi.

Päeval sajab Eesti lõuna- ja idaosas mõnel pool hoovihma. Pärastlõunal pilvisus järk-järgult hõreneb ja sajuhood lakkavad. Tuul pöördub kõikjal põhja ja kirdesse puhudes 5-12, rannikul iiliti 16 m/s. Sooja on 14 kuni 19 kraadi.

Öö võidupüha eel on sajuta, ennelõunal on vihmahooge kohati saartel, pärastlõunal liiguvad aga sajupilved mandrile ja levivad ida suunas. Öösel on sooja keskmiselt 6, päeval 18 kraadi.

Jaaniöö tuleb tunduvalt soojem, mitmel pool mandril sajab aga vihma, ja sadu jätkub ka päeval, mis kohati on tugev ja on ka äikeseoht. Paljudes kohtades sajab ka kolmapäeval ja sadu lakkab õhtu poole.

Neljapäeva öö toob vihma Ida-Eestisse, päeval taas mitmele poole.