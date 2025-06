Pakistan nomineerib Donald Trumpi Nobeli rahupreemiale

Pakistani valitsus kiitis Trumpi mais, kui mitu päeva kestnud piiriülesed rünnakud tähistasid kahe tuumarelvaga riigi vahel kõige hullemat piirkondlikku konflikti alates 1971. aastast, tappes kümneid ja õhutades hirmu laiema sõja ees.

Islamabad ja New Delhi leppisid 8. mail kokku USA vahendatud vaherahus.

"Kõrgenenud piirkondliku rahutuse hetkel demonstreeris president Trump suurepärast strateegilist ettenägelikkust ja suurepärast riigimehelikkust tugeva diplomaatilise koostöö kaudu nii Islamabadi kui ka New Delhiga," seisis Pakistani valitsuse laupäevases avalduses.

USA president aitas ära hoida laiemat konflikti kahe tuumariigi vahel, millel oleks olnud katastroofilised tagajärjed miljonitele inimestele piirkonnas ja kaugemalgi, lisati teates.

"See sekkumine annab tunnistust tema rollist tõelise rahuvalvajana ja pühendumusele konfliktide lahendamisel dialoogi kaudu," kirjutati avalduses.

India eitab, et USA oli eelmisel kuul vahendajana konflikti lõpetamisel ning on öelnud, et ei soovi kolmandalt osapoolelt diplomaatilist sekkumist.

Trump on pikalt püüdnud esitleda end ülemaailmse rahuvalvajana ning soovinud pälvida Nobeli rahupreemiat. Veel möödunud reedel püüdis Trump rõhutada oma diplomaatilisi edusamme Lähis-Idas ja kaugemalgi, vihjates samas, et ta ei pälvi nende eest tunnustust.

"Ma ei saa India ja Pakistani vahelise sõja peatamise eest Nobeli rahupreemiat. Ma ei saa Nobeli rahupreemiat ükskõik, mida ma teen, sealhulgas Venemaa-Ukraina ja Iisrael-Iraani sõja eest, olenemata nende tulemustest," postitas ta oma Truth Social platvormile.

Enne oma teist ametiaega kritiseeris vabariiklane oma eelkäija president Joe Bideni ebaõnnestunud katseid lõpetada Iisraeli sõda Gazas ja Venemaa sissetung Ukrainasse.

Valitsused, muud institutsioonid ja mõned spetsiifilised isikud võivad Nobeli rahupreemia kandidaadiks esitada ükskõik millise elusoleva inimese või aktiivse organisatsiooni. Võitja otsustab igal aastal Norra Nobeli komitee.