Zelenski kehtestas sanktsioonid kolmele Eesti ärimehele

Presidendi avaldatud nimekiri ei täpsustanud sanktsioonide all ärimeeste ja ettevõttete tegevusi, mille tõttu nad nimekirja kantud on, vahendas The Kyiv Independent.

13 inimese seas kehtestati sanktsioonid Kiievis ja teistes Ukraina linnades mitut kaubanduskeskust omavale kinnisvarafirmale Arricano Real Estate PLC ning selle varasemale suuromanikule, Eesti ärimehele Hillar Tederile ning tema pojale, samuti kinnisvaraäris tegutsevale Rauno Tederile.

Veel on sanktsioonide nimekirja kantud ka Admirals Groupi juhatuse liige Lauri Reinberg.

Zelenski sõnul on need sanktsioonid esimene samm laiemas paketis ja oodata on täiendavaid meetmeid. Ühtlasi töötab Ukraina valitsus tema sõnul selle nimel, et Ukraina sanktsioonid oleksid kooskõlas rahvusvaheliste partnerite sammudega.