Perling: Parempoolsed keskenduvad sügisestel valimistel suurtele linnadele

Erakonna juht Lavly Perling, ütles et Parempoolsetele on tähtsaimal kohal Tallinn, Tartu ja Pärnu, aga nimekirjaga tullakse välja ikka rohkemates kohalikes omavalitsustes.

"Meile on oluline jätkata sellega, mida oleme kolm aastat teinud: pöörata tähelepanu majandusele ja töökohtadele kohalikul tasandil ning sellele, et konkurentsivõime KOV-ide vahel peab kasvama ja tuleks investeeringuid," ütles Perling.

"Eks sellest vaesuse suunast, kuhu liikumine riikliku poliitika toel maksutõusudega on alanud, oleks võimalik alustada parempööret juba sügisel omavalitsuste tasandil," lisas ta.

Parempoolsetel on hetkel käimas aktiivne töö linnade programmidega.

"Loogika on see, et Parempoolsed on välja käinud oma KOV-ide aluspõhimõtted ja iga piirkond paneb selle oma valla oma kodukoha võtmesse," ütles erakonna juht.

Parempoolsed esinumbreid veel välja ei käi.

"Läheme sammhaaval, nimekirjad hetkel valmivad. Igas linnas saavad linnapeakandidaadiks need, kes on võimekad ja teavad, mida teha ja kuidas teha," ütles Perling.

Perling ise kandideerib samuti, kuid ei soostu veel ütlema, millises linnas on ta linnapeakandidaat. "See on praegu veel lahtine," ütles ta.

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised toimuvad 19. oktoobril. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti uuringu järgi on Parempoolsete toetus 4,7 protsenti.