Sajad ekstreemsportlased Tallinnas on endiselt ilma uue sisehallita

Tallinnas on sadu ekstreemspordi harrastajaid, kuid puudub korralik sisetingimustes treeninghall. Tallinna abilinnapea Aleksei Jašini sõnul arutatakse pealinnas hallli rajamist, kuid ühtegi otsust pole tehtud.

Veel eelmisel aastal sai Tallinna külje all Rae vallas tegeleda ekstreemspordialadega Baltimaade suurimas elamusspordikeskuses Spot of Tallinn. Möödunud aasta suvel see suleti ning nüüd pole ekstreemsportlastel enam treeninghalli.

Pääsküla noortekeskuses asub Tallinna ainus sisetingimustes rulapark. See on väiksem kui Spot of Tallinn ning mahutab vähem harrastajaid.

Eesti edukaim trikirattur Roomet Säälik lausus, et kui suuremat parki ei tule, on Eesti ekstreemspordi tulevik murettekitav. Ta tõdes, et ekstreemsport on endiselt populaarne. Algajaid on palju, aga kuna suuri rampe pole, siis kaob tema sõnul ka huvi edasi treenida, sest võimalusi pole.

Säälik nentis, et kui tahta õppida professionaalseid trikke, tuleb selleks minna välismaale. Ta arvab, et Eestisse oleks vaja olümpiaparki.

"Spot of Tallinn on väga suur kaotus üle maailma ekstreemspordile, sellepärast, et siin käisid ka kuulsad sõitjad üle maailma treenimas ja näiteks Justin Dowell, kes veetis ligi kaks aastat siin, tuli pärast seda ka maailmameistriks," selgitas Säälik.

Spot of Tallinna rajaja Mait Meriloo tõdes, et ta ei tea, mis endistest sportlastest sai. Rae vald, kus Spot of Tallinn asus, ei olnud huvitatud spordikooli tegevuse jätkamisest.

Meriloo lisas, et ilma igakuiste toetusteta uut halli rajada ei õnnestuks, sest jooksvad kulud nagu elekter ja vesi on kallinenud. Uut halli oleks tema hinnangul aga kindlasti vaja.

"Toetustega peaks olema juba ka hall ehitatud ja siis on ka ikkagi püsikulu vaja. Nendel vaestel sportlastel ei ole endal leida neid vahendeid kuskilt," tõdes ta.

Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200) ütles, et Tallinn on probleemist teadlik ning tegeleb sellega.

"Tegelikult Tallinnas arutelu käib, et selline sisehall võiks ikkagi olla, aga meie hinnangul see peaks toimuma erasektoriga koostöös, mitme partneriga või võimaliku operaatoriga või investoriga on sel teemal arutatud," ütles Jašin.

Tema sõnul on kaalutud mitut kohta, aga seni ei ole erasektori investorid võimalikke investeeringuid tasuvaks või jätkusuutlikuks pidanud, mistõttu arutelud jätkuvad.

Jašin märkis, et suur sisehall on jätkuvalt vajalik, kuid praegu on pealinna prioriteet spordivaldkonnas rajada Lasnamäele uus olümpiamõõtmetes ujula. Paraku pole Tallinnal spordipealinna aastal plaanis uut ekstreemspordihalli rajada.

Jašini arvates pole väliväljakute kinnikatmine terviklik lahendus, kuna see ei asenda sisehalli, kus saaksid toimuda ka rahvusvahelised sündmused.

"Päris igat valdkonda ei saa linn täielikult munitsipaliseerida või üle võtta ja ehitada enda poolt, seetõttu seda lahendust ongi hetkel vaadeldud koos erasektoriga," lisas abilinnapea.