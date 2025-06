Guardian: Suurbritannia otsis suuroperatsiooniga Vene topeltagenti MI6-s

Suurbritannia luurejuhid olid sunnitud 1990-ndate keskpaigas käivitama ühe kõige tundlikuma ja ohtlikuma uurimise külmast sõjast saati, kui nendeni jõudis USA luureteenistuse CIA kaudu informatsioon, et Briti välisluureteenistuses MI6-s on Vene topeltagent, kirjutab The Guardian.

Operatsiooni viis läbi brittide vastuluureteenistus MI5 ning operatsiooni tarbeks moodustati kuni 35 liikmega üksus, kes reisis üle maailma. Muu hulgas oli kogu üksus nädala jagu ühes Lähis-Ida riigis, viibides CIA turvamajas. Seal viibiti selle riigi valitsuse teadmata ehk ebaseaduslikult, kirjutab The Guardian.

Operatsioon kestis ühel või teisel viisil kuni 20 aastat, kuid MI5 ei suutnud tuvastada, kas Briti luures oli nuhk või mitte, mis jättis õhku võimaluse, et topeltagent oli olemas, kuigi teda ei tabatud, ning et ta oli teadlik, et teda jälgiti.

Uurimine kestis vähemalt aastani 2015 ning selleks ajaks oli luureohvitser, kes oli kahtlusalune, MI6-st lahkunud.

Vihje, et brittide luures on topeltagent, tuli neile CIA-lt, kus oldi veendunud, et Londonis töötav Briti luureametnik on pidevalt Venemaale salajasi materjale edastanud.

20 aasta jooksul, mil uurimine kestis, juhtis Vene luureteenistust FSB teiste hulgas ka praegune riigijuht Vladimir Putin.

Guardianiga rääkinud allikas, kes ise operatsiooniga Wedlock kokku puutus, ütles, et neile öeldi, et sihtmärgiks on Vene spioon. "Ameeriklased arvasid, et ta lekitab infot venelastele. See operatsioon oli MI5 jaoks olulisem kui miski muu. Wedlock oli kõige tähtsam," lausus ta.

Guardiani andmetel tehti kahtlusalune kindlaks ning MI5 agendid hakkasid teda jälgima. Operatsioon oli niivõrd tundlik, et Wedlocki üksus ei töötanud MI5 peamajas ning üksuse juhile anti operatsiooni kohta teavet ühes kirikus. Üksusesse määratud agentidele ei öeldud esialgu, millega nad tegelema hakkavad, selle asemel öeldi neile, et tegu on õppusega.

Üksus tegutses MI6 peamaja lähedal eramajas ning nad tegutsesid seal väljamõeldud turvafirma nime all. Üksusele öeldi, et kahtlusalune töötab MI6-s kõrgel kohal. Kahtlusaluse koju paigaldati pealtkuulamis- ning jälgimisseadmed.

Wedlocki üksus jälitas kahtlusalust üle maailma: Euroopas, Aasias ja Lähis-Idas. Allika sõnul saadeti nad ühte riiki valenimede all ning neid hoiatati, et kui nad seal kinni peetakse, ei saa MI5 neid enam aidata.

Kahtlusaluse puhul eeldati, et ta ei tööta üksi ning tal arvati Londonis olevat kaks abilist.

Et MI5 luuras MI6 järele, oli erakordne, ütles üks allikatest The Guardianile. "MI5 ei leidnud kunagi kindlaid tõendeid, mida otsiti," märkis ta.

MI6 on Briti välisluureteenistus, mis tegutseb informatsiooni kogumisega välisriikides; MI5 on siseriiklik luureteenistus, mis tegeleb sisejulgeoleku tagamisega.