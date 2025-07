Aidu veeseikluskeskus põlevkivikarjääris avas lõpuks külastajatele uksed

2017. aastal 3,7 miljoni euro suuruse Euroopa regionaalarengu fondi toetuse saanud veekeskus pidi uksed avama juba kuus aastat tagasi.

Ehitushanked aga venisid ja keskuse peamaja valmis alles 2023. aasta lõpus. Sarnaselt eelmise hooajaga plaaniti Aidu veeseikluskeskuses esialgu ka sel suvel avada uksed vaid ettetellimisel. Arutelude käigus jõuti arusaamisele, et mõttekam on aastaid avamist oodanud veeseikluste huvilistele keskus igapäevaselt lahti teha.

"Kuna eelmine hooaeg jäi Aidule väga lühikeseks, see kestis pisut üle kuu, siis seda hooaega ei saa me enam samamoodi mööda lasta. Otsustasime, et me oleme valmis avama keskust iga päev, et saada see kogemus kätte," ütles Aidu veeseikluskeskuse projektijuht Tarvo Kubja.

Keskuse külastajad peavad siiski arvestama, et vanasse karjääri viiv tee veel tolmuvaba ei ole. Ning keskuses on käimas on ka teised korrastustööd.

"Loodame, et juba augustikuu esimeses pooles on juurdepääsutee tolmuvaba ja keskuse siseteed saavad asfaltkatte," sõnas Kubja.

Juunikuus pandi peakanalisse maha sõude- ja aerutamisrajad, mis pidid paigas olema juba 2014. aastal. Tarvo Kubja loodab, et peakanali sportlassõbralikuks muutmine annab tuge ka majutusele ja toitlustamisele. "Loodame, et rajasüsteem toob sportlasi siia püsivalt treenima ja laagritesse," ütles keskuse projektijuht.

Selleks, et uusi radu mitte lõhkuda, suleti Aidu veeseikluskeskuse peakanal veemotosõitjatele, kes suunatakse arvukatesse kõrvalkanalitesse.