Kui kevadel lootis SA Aidu Veespordikeskus kuulutada veemaa ehitushanke välja juunis ning alustada suvel ehitustöid, on reaalsus graafikust paar kuud maas. Selle nädala jooksul saab ehitushange üles, kuid hanke pikkus on 45 päeva ning kui tekib vajadus hanget täpsustada, pikeneb periood veelgi.

"Just asja keerukus ongi aega venitanud," tõdes sihtasutuse tegevjuht Erki Lainjärv, et kuna projekteerimisega tegeles kolm ettevõtet, kellel omakorda olid allhankijad, võttis tööde liitmine aega. Aga ka hange ise on olnud üsna keeruline ning juristid ja hankespetsialist on sellega palju vaeva pidanud nägema, kirjutab Põhjarannik

Lainjärv loodab, et ehk saavad nad hankega ühele poole septembriga ning reaalsete ehitustöödega võiks algust teha tõenäoliselt novembris. Siis jääb ehitustöödeks aega täpselt aasta, sest valmimistähtaeg on 2020. aasta novembris. Kuna Aidu ehitamisel tuleb teha ohtralt pinnasetöid, ongi neid Lainjärve sõnul mõistlik teha talvel, kui masinad vabad ja hinnad odavamad.

"Me liigutame siin ikka mägesid," tõdes ta, et tööd on palju. Kuna sel aastal töid ei alustatud, sai suvel nii vanasid tranšeesid kui ka ekstra kaevatud sõudekanalit kasutada piiramatult. Nii näiteks toimus siin Eesti aerutamise meistrivõistluste üks etapp.

Augusti viimasel laupäeval korraldab Aidu veespordikeskuse juurde kuuluv spordiklubi, mida samuti Lainjärv juhib, jetivõistluse, aga seda mitte Aidus, vaid Liimala rannas. Jetivõistluse jaoks on Liimala lihtsalt mugavam, kuna kõik kommunikatsioonid on seal olemas. Muu hulgas on sealsest sadamast mugav masinaid vette lasta.

Kommunikatsioonide puudumise tõttu pole sel suvel kanali äärde paadilaenutust üles seatud. "Valve korraldamine kohas, kus elektrit pole ning kõike tuleb lahendada akudega, on kulukas," tõdes ta.

Kas ja kuidas saab see olema korraldatud järgmisel aastal, otsustatakse juba aja möödudes. Aasta lõpuks peab olema ka selge, kas Aidu suudab võõrustada aerutajate "Balti Cup´i", mis tooks siia kolme riigi kibedamad aerutajad.