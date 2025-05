Aidus muutub tehisjärv sel aastal ametlikuks sõude-aerutamiskanaliks

Aidu veespordikeskuse avamine igapäevaseks suviseks ajaveetmiseks on jäänud venima. Ka sel aastal on Ida-Virumaal asuv keskus lahti vaid eelbroneerimisel ja võistluste ajal.

Endisesse põlevkivikarjääri tehtud veekeskusest on aastaid loodetud kohalikku uut turismimagnetit. Kuid seni pole keskus hoogu sisse saanud. Sarnaselt eelmise aastaga keskendutakse selgi suvel Aidus ehitustegevuse kõrval vaid firmaürituste ja võistluste korraldamisele. Maikuus toimusid põhikanalis Eesti sõudekoondise katsevõistlused, seda küll ilma rajatähisteta.

"Eelkõige on sel hooajal põhifookus meil spordivõistlustel, sest varsti me saame paigaldatud rajamärgistussüsteemi, mis muudab kandilise järve ametlikult sõude-aerutamiskanaliks. Ja kuna sõudjad ja aerutajad on seda väga kaua oodanud, siis me keskendume, et tagada nende võistluste hea toimimine, et kõik saaksid treenida ja võistelda sellistes tingimustes, nagu peavad olema," sõnas Aidu veespordikeskuse juhatuse liige Hardi Murula.

Eesti meistrivõistlused on Aidus kavas 12. ja 13. juulil sõudmises ning 2. ja 3. augustil aerutamises. Sõudjad selgitavad Aidus Eesti meistreid esimest korda. Aerutajad on askeetlike tingimuste kiuste Aidus teinud Eesti esivõistlusi juba 2018. aastast ehk sel suvel selguvad vabariigi meistrid endises karjääris juba kaheksandat korda.

Euroraha toel juba 2019. aastal valmima pidanud Aidu veespordikeskuse ehitus on veninud. 2023. aastal valmis peamaja ning eelmisel suvel avati korraks uksed kõikidele huvilistele. Kuid kiiresti sai selgeks, et juhukülastajate igapäevaseks teenindamiseks pole keskus veel valmis.

"Mõistlik on kõik need teenused ette planeerida, siis me teame inimest oodata ning see tagab ka selle, et kui kohale tullakse, siis saadakse ka seda teenust, mida tahetakse. Kui lihtsalt vaadata: "Täna tuli päike välja, et lähen, käin ja külastan", siis võib selguda, et keskus on ehitustegevuste tõttu täiesti suletud või see konkreetne teenus, mida te soovisite, pole saadaval," ütles Hardi Murula.

Sel aastal on kavas korda teha ka keskusesse toov tee ning keskuse sisesed teed ja parkimisalad. Kavas on ehitada tribüün koos trepiga. "Lisaks rajame avaliku ja turvalise supluskoha, mida eriti kohalikud on kaua oodanud," ütles Murula.

Aidu veespordikeskus on sihtasutus, mille 2011. aastal moodustasid Maidla vallavalitsus, Eesti olümpiakomitee, Eesti sõudeliit, Eesti aerutamisföderatsioon ja Eesti veemoto liit.