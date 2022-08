Takerdunud hanked ähvardavad Aidu veemaa eurotoetusest ilma jätta

Poolteist aastat tagasi loodeti, et Aidu veemaa on selleks kevadeks valmis. Praegu on seal aga vaid aherainemäed, veega täitunud karjäärikanalid ning siledaks aetud plats, kuhu järjekordse hankega otsitakse haldushoone ehitajat.

"Vaatamata sellele, et meil on viimase kahe aasta jooksul toimunud viis riigihanke menetlust, ei ole meil ükski neist lõppenud sellega, et me oleks saanud hoone ehitamiseks ehituslepingu sõlmida. Põhjuseks see, et me peame järgima kõiki riigihangete seaduses toodud reegleid ja kui pole selliseid pakkumisi, mida saaks aktsepteerida ja lepingu sõlmida, siis pole kahjuks võimalik edasi minna. Loodame, et kõige segasemad ja ebastabiilsemad ajad on ehitusturul möödumas, on mingisugune stabiilsus toimunud, eriti, mis puudutab sisendite hindasid," rääkis SA Aidu Veespordikeskuse juhatuse liige Hardi Murula.

Segadust on Aidu veemaailma valmimise venimine põhjustanud arendajatele küllaga.

"Mitte küll iga päev, kuid paar-kolm korda nädalas on inimesi, kes on siia kanti karjääri ära eksinud või kohe tulevad ja küsivad, kas te olete ikka lahti ja kas ma seda-teist-kolmandat saan. Kahjuks on praegu nii, et siia juurdepääs on raskendatud seoses ehitustöödega ja teenuseid pakume vaid ettetellimisel," ütles Murula.

Lüganuse omavalitsus ootab piirkonna ettevõtlusele positiivse tõuke andva veemaa valmimist pikisilmi.

"Tegemist on väga suure, väga olulise projektiga nii Lüganuse vallas, Ida-Virumaal kui ka kogu Eestis, sest 2008. aastal tekkis see idee rajada Aidu karjääri suletud aladele rahvusvahelistele nõuetele vastav sõudekanal," rääkis Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser.

Aidu veemaa eestvedajale surub peale aeg, sest kui järgmise aasta lõpuks keskus valmis ei saa, siis on 2017. aastal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse eraldatud 3,7 miljoni euro suurune toetus kadunud.