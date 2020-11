Aidu veemaal algasid kauaoodatud ehitustööd

Tippspordivõistluste läbiviimiseks sobivast veespordikeskusest ja puhkerannaga välivee seikluspargist koosneva Aidu veemaa rajamisest on räägitud aastaid. Endise Aidu karjääri piirkonnas seiklusmatku korraldava Adrenaator Grupi seiklusmeister Imre Poom ütles, et seiklejad uurivad talt sageli, millal Aidu veemaa valmis saab. "Küsitakse üpris tihti, sest meediast on käinud korduvalt läbi, et varsti-varsti saab ta valmis, aga tegelikult on protsess veninud ja mingil määral ka segadust tekitanud," sõnas Poom.

Näiteks on praegu veespordikeskuse kodulehel paljulubav kiri: "Kuigi rahvusvahelistele nõuetele vastav spordikeskus valmib aastaks 2020, pakutakse juba praegu Aidus seiklusi nii vee peal, vee sees kui ka vee ääres. Aastaks 2020 on Aidu veemaa parim paik maailmatasemel spordivõistluste korraldamiseks ning ainulaadseid seiklusi pakkuv spordi- ja puhkekoht kõigile neile, kes peavad lugu aktiivsest puhkusest. Aidus on peagi tehismaastikule rajatud unikaalne külastusatraktsioon nii tipptasemel rahvusvaheliste spordiürituste läbiviimiseks kui ka niisama seiklemiseks."

Sihtasutuse Aidu Veespordikeskus nõukogu esimehe, Eesti Aerutamisföderatsiooni presidendi Martin Ilumetsa sõnul venis ehituse algus seepärast, et EASist kolm aastat tagasi saadud toetusotsusele otsiti kaasrahastust.

"On ka teisi põhjusi, aga eelkõige kaalutletud otsused ja omafinantseeringu otsimine ja leidmine ning praeguseks on meil olemas kindlus, et meil on selleks projektiks eelarve kate olemas ja et saame 2022. aasta kevadel kogu kompleksi valmis ja inimestele avada," ütles Ilumets.

Praegu on Aidus käimas pinnasetööd, mille käigus liigutatakse teise kohta 200 000 kuupmeetrit pinnast. Järgmisel aastal on kavas spordi- ja puhkeala ühendava peamaja ehitamine. Veespordikeskuse tegevjuht Erki Lainjärv palus lähiajal sinna kanti sattujatel silmad lahti hoida, et ehitustandrile ei satutaks. Lainjärv: "Soovitame kohalikel ja kõikidel külastajatel kasutada RMK matkaradasid ja muud Aidu territooriumi suplemiseks ja vaba aja veetmiseks."

Kohalikud ootavad eelkõige puhkerannaga välivee seikluspargi avamist, ütles Lüganuse vallavanem, Aidu Veespordikeskuse nõukogu liige Andrea Eiche. Valla juht loodab, et Aidu veemaa valmimine hoiab turiste piirkonnas kauem, sest Lüganuse vallas on juba olemas Kiviõli tuhamäel asuv seikluskeskus ja perepark.

"Vald ootab väga, et see valmis saaks, sest tänu sellele saaks vald veel suurema tuntuse. Kui Lüganuse vallas oleks kaks sellist suurt turismi- ja seiklusobjekti, oleks see Eestis ikka ainulaadne," rääkis Eiche ehitustööde alguse puhul peetud pressiüritusel.

Kokku lähevad Aidu veemaa ehitustööd maksma ligikaudu 5 miljonit eurot, millest EASi toetus ulatub üle 3 ja poole miljoni euro.