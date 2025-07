Ossinovski: Reformierakond kukutab tänase linnavalitsuse järgmisel nädalal

Reformierakonna poliitmanööver on jõudnud finišisse, kuna nende linnapeakandidaat kinnitas esmaspäeval lõplikult, et nad moodustavad võimuliidu Keskerakonnaga, ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE). Linnapea sõnul kukutatakse tänane linnavalitsus järgmisel nädalal.

Ossinovski sõnul oli Reformierakonna linnapeakandidaadi Urmas Sõõrumaa viimaste päevade jutt läbirääkimistest teiste erakondadega suitsukate, "et teha see võimuliit kuidagigi seeditavaks".

"Reformierakond ei ole teinud ühtegi tegelikku sammu tänase koalitsiooni säilitamiseks," sõnas Ossinovski.

"Võimuliit Keskerakonnaga ei ole "paratamatu", nagu Pärtel-Peeter Pere püüab oma erakonda veenda, vaid Reformierakonna teadlik otsus. Veel täna võiks Reformierakond pöörduda tagasi senise koalitsiooni juurde, võttes tagasi linnavalitsuse umbusaldamise nõude. Jah, linnavalitsuses ei saaks jätkata Pärtel-Peeter Pere, kes on kaotanud igasuguse usalduse nii kolleegide kui ka avalikkuse silmis. Ent Reformierakonnas on palju tublisid inimesi, kellega oleks meil linnavalitsuses suurepärane koostöö – alustades Maris Laurist ning lõpetades Mati Raidmaga," lausus linnapea.

Ossinovski sõnul on Sõõrumaa välja käidud apoliitiline linnavalitsus tegelikult Keskerakonna ja Reformierakonna liit, mis töötab Keskerakonna armust.

"Loomulikult peavad tulevased "apoliitilised" eksperdid kooskõlastama kõiki oma poliitilisi samme Kõlvartiga," sõnas Ossinovski.

Linnapea hinnangul on olukord, kus pealinnas valitseb kahe erakonna koalitsioon, ent avalikku võimulepet ei sõlmita, pretsedenditu.

"Demokraatliku juhtimise aluseks on avalikkus. See tähendab seda, et erakonnad deklareerivad avalikult oma eesmärgid ning sõnastavad konkreetsed otsused, mida neil on plaanis ühiselt langetada. Kuna Keskerakonna ja Reformierakonna liit on mõlema partei valijatele toksiline, siis häbenetakse üksteist niivõrd, et lepingut ei tehta. Muidugi on see leping olemas: [peaminister Kristen] Michali ja Kõlvarti Paktil on salaprotokollid. Arvestades uue linnapea sügavat läbipõimitust linna rahakotiga, vähendab see läbipaistvust ning suurendab korruptsiooniriski," lisas Ossinovski.

"Koalitsiooni tegelikuks juhiks" nimetab Ossinovski Kõlvartit.

"Just tema armust ollakse ametis ning poliitiliselt kogenematu linnapea ihunõunikuks ei saa muidugi Pärtel-Peeter Pere, vaid Mihhail Kõlvart. Seejuures on Kõlvart kõigest volikogu liige, kes saab alati öelda, et tema ei tea midagi," ütles Ossinovski.

"Võrdlusena meenub Medvedevi-Putini duett aastatel 2008-2012. Medvedev oli justkui pealik, aga tegelikult juhtis Putin. Järgmistel presidendivalimistel tuli aga tegelik liider kõpsti tagasi. Just nagu selle pakti osa on Kõlvarti saamine linnapeaks pärast valimisi, misjärel suundub Sõõrumaa tagasi oma äriasjade juurde," ütles Ossinovski.

"Ma ei usu, et Reformierakonna liikmetel on jõudu, et Michalile vastu hakata, mistõttu tehakse selle pakti esimene osa järgmisel nädalal ära ning kukutatakse tänane linnavalitsus. Küll on valijate võimuses hoida ära Tallinna süvakorrumpeerumine pärast 19. oktoobrit," lisas linnapea.

Ossinovski sõnul on järgmiste valimiste põhiküsimus see, kas järgmiseks linnapeaks saab Ossinovski või Kõlvart.

Teisipäeval tegi Reformierakonna linnapeakandidaat Urmas Sõõrumaa teatavaks, et soovib moodustada tehnokraatliku linnavalitsuse, kus pole ühtegi tegevpoliitikut ja mis toetub Reformierakonna ja Keskerakonna suunistele volikogus. Linnapea umbusaldamine toimub Tallinna linnavolikogu esimehe Toomas Kruusimägi (Reformierakond) sõnul kõige varem järgmisel esmaspäeval.