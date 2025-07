Põlvamaa sai esimesed Omniva kogukonnapakiautomaadid

Kogukonna pakiautomaadid ei vaja elektri- ega internetiühendust, mistõttu on neid lihtne paigaldada maapiirkondades sinna, kus inimesed omavahel kohtuvad – külakeskuse juurde või bussijaama.

"Need automaadid on lihtsamad. Nende kasutamine on samamoodi lihtsam ehk et see pakk tuleb inimeseni ainult telefoninumbri baasil, et et aadressi ei olegi vaja enam," ütles Omniva tegevjuht Martti Kuldma.

Põlvamaa partnerluskogust, kes oli pakiautomaatide paigaldamise eesvedajaks ja rahastajaks, öeldakse et kogu ettevõtmisel on olnud vaid üks eesmärk – muuta kaugemates külades elavate inimeste elu lihtsamaks.

"Pakiautomaadid enamuses asuvad ikkagi linnades suurte poodide juures, aga meie külakogukonnas on ikkagi inimesi, kes käivad nädalas korra või kuus korra linnas. Nüüd on neil mugavam omale ravimeid või koeratoitu tellida," sõnas Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.

Valgjärvel tegutseva Siidrikoja peremees Sulev Nõmmann leiab, et sellised automaadid toovad olulise teenuse inimestele kodulähedale tagasi.

"Varem me oleme oma saadetisi, mida meie e-poe kaudu tellitakse, viinud Otepääle põhiliselt. Ja see on siit 12 kilomeetrit. Nüüd on meil vaja ainult üks kilomeeter sõita üle mäe. Teisel pool mäge on pakiautomaadid. Suurepärane! Vaatasin nende suuruse ka ära, tõenäoliselt suurem osa meie pakke mahub sinna," rääkis Nõmmann.

"Ka postiteenus võiks hakata liikuma läbi kogukonna pakiautomaatide. Tuleviku kasutuskogemus saab olema sarnane pakile ehk kui sulle on tulnud kiri, siis sa saad selle kohta sõnumi. Plaan on tegelikult veel suurem - me räägime tuhandetest kogukonna automaatidest üle Eesti," rääkis Kuldma.

Alates sügisest hakkab Omniva paigaldama kogukonnapakiautomaate oma kuludega üle Eesti, soovides jõuda viie aastaga 700 kogukonna pakiautomaadini.