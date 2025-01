Tallinnas üritati põlema panna restorani Slava Ukraini

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Britta Sepp ütles ERR-ile, et politsei sai 31. jaanuari varahommikul kell 04.45 teate põlengust Põhja-Tallinnas Kopli tänaval.

"Esialgsetel andmetel võib tegemist olla süütamisega. Juhtunu asjaolusid kontrollitakse kriminaalmenetluses asja rikkumist ja hävitamist käsitleva paragrahvi alusel. Tegemist on esialgse õigusliku hinnanguga, kuivõrd tõendite kogumine alles käib," ütles ta.

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Siim Palu ütles ERR-ile, et öösel kell 04.45 teavitati häirekeskust, et Põhja-Tallinnas Kopli tänaval on hoones tööle rakendunud automaatne tulekahjualarm. Sündmusele reageerisid Kesklinna päästjad.

"Kohapeal nähti hoones sees põlemist ja töötasid sprinklerid. Päästjad avasid ukse jõuga ja avastasidesimese korruse restoranis tulekahju. Põleng oli vaid restorani osas, aga suits levis ka teisel korrusel oleva hotelli ruumidesse," rääkis Palu.

"Päästjad kustutasid kiirelt tulekahju ja maja omanik lülitas majast elektri välja. Maja teiselt korruselt toodi välja üks inimene, kelle vaatas kiirabi üle kohapeal. Tulekahju oli kustutatud ning ruumid tuulutatud kella 06.04-ks," ütles ta veel.

Restorani omanik Mart Luik ütles, et kaamerapildist on näha et tegemist oli tahtliku ja teadliku tegevusega. "Süütamine, löödi klaasid sisse. Õnneks süsteem hakkas tööle," rääkis Luik.

Ta märkis, et kahju on peamiselt põhjustatud veest. "Kahju on märkimisväärne. Tuli ise sees oli suhteliselt lokaalne, peamiselt veekahju. Tahm ja vesi igal pool," märkis ta.

"Politseil on videomaterjal olemas. Loodame et saadakse korraldaja kätte. Tundub, et oli Ukraina vastu suunatud tegevus," ütles Luik.

Luik rääkis, et restoranis on kaks saali, millest üks jäi puutumata ning seetõttu on plaanis restorani uksed juba laupäeval taas avada.

"Kohviku pool on rivist väljas, aga teisel pool saame külalisi edasi võõrustada," lausus Luik.