Ossinovski umbusaldamine toimub järgmisel teisipäeval

Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Kruusimägi (Reformierakond) kutsus järgmiseks teisipäevaks kokku erakorralise istungi. Päevakorra esimene punkt on umbusalduse avaldamine Ossinovskile ning avalduse esitasid Keskerakonna ja EKRE fraktsiooni liikmed.

Et linnapeale umbusaldust avaldada, peab selle poolt olema volikogu koosseisu enamus ehk Tallinna volikogu puhul vähemalt 40 saadikut. Hääletus on avalik.

Reformierakonna juhid on öelnud, et Reformierakonna saadikud hääletavad umbusalduse avaldamise poolt. Viimati ütles seda peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal.

Päevakorra teine punkt on linnapea asendaja määramine. Volikogul on seaduse järgi kaks võimalust: kas valida kohe uus linnapea või määrata üks linnavalitsuse liikmetest linnapea asendajaks kuni uue linnapea valimiseni. Linnavolikogu otsuse eelnõus on kirjas, et umbusaldamise korral määratakse Ossinovski asendajaks linnavalitsuse liige, kuid pole kirjas, kes.

Linnavolikogu istung algab teisipäeval kell 16.00.